Val de teorii conspiraționiste după explozia de la blocul din Rahova. SRI avertizează: „Campanie de dezinformare coordonată”

Serviciul Român de Informații atrage atenția luni că pe rețelele de socializare circulă „numeroase teorii ale conspirației” și dezinformări care au vizat oficiali și instituții ale statului, după explozia de la blocul din cartierul bucureștean Rahova, soldată cu trei morți.

„În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei. Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora”, anunță SRI, într-o informare.

SRI vorbește despre „o campanie de dezinformare coordonată” și recomandă verificarea faptelor înainte de redistribuirea lor în mediul lor.

„Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată. Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra riscului de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile. Totodată, recomandăm cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut în mediul online”, informează SRI.

În aceste condiții, SRI pledează pentru actualizarea legii în materia dezinformării.

„Raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste”, mai spune SRI.

Avalanșă de Fake News-uri după explozia din Rahova

La scurt timp după explozia de vineri din Rahova, de lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, pe Telegram, TikTok, Facebook și grupuri de WhatsApp au fost răspândite teorii ale conspirației.

Printre cele care au circulat s-a numărat teoria potrivit căreia explozia ar fi fost provocată intenționat, „pentru că într-un apartament locuia o avocată implicată în dosare sensibile”, notează Antena3. Alte afirmații false vorbeau despre faptul că șeful DSU, Raed Arafat, ar fi fost „în vizită la avocată” cu o zi înainte de explozie.

Alți internauți au susținut, fără dovezi, că explozia a fost provocată de „plasarea unei bombe în bloc”. O altă teorie virală a susținut că în explozie a fost ucis „fiul unui general din CSAT care s-a opus anulării alegerilor”.