Val de violențe în Polonia: Două atacuri în școli în doar 24 de ore. Un mort și peste 10 răniți

Autoritățile poloneze sunt în alertă după ce un fost elev de 15 ani a ucis o persoană și a rănit alte două, joi, într-o școală primară, la doar o zi după un alt atac comis de un tânăr de 19 ani într-o instituție de învățământ dintr-o localitate diferită.

Atacul de joi a avut loc în jurul orei locale 09:00, într-o școală primară din localitatea Leșcidul-Novini în județul Wyszków. Un adolescent de 15 ani, fost elev al școlii primare și actual elev de școală profesională, a intrat în incintă având asupra sa trei cuțite, potrivit Reuters, News.ro.

El a atacat o femeie de 37 de ani, care lucra ca îngrijitoare. „Ea a fost prima persoană atacată cu un obiect ascuțit”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Katarzyna Kucharska, pentru TVN24. În urma atacului, femeia a murit.

„Directorul a auzit țipetele și a încercat să-l imobilizeze pe atacator, ajutat de un profesor – amândoi au fost răniți”, a mai spus reprezentantul poliției poloneze. Viețile celor doi răniți nu sunt în pericol.

Motivele atacului nu sunt cunoscute. În urma tragicului incident, prim-ministrul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență.

Atacul de miercuri din Ostrolenka

Tragedia de joi s-a produs la exact 24 de ore după ce zece persoane au fost rănite într-un atac cu o macetă la o școală profesională din Ostrolenka.

Acest prim incident a avut loc miercuri, tot în jurul orei locale 09:00, iar poliția l-a reținut la scurt timp pe suspectul de 19 ani.

Printre cei răniți se numără cinci elevi, doi profesori și doi trecători, în timp ce atacatorul a fost, la rândul său, rănit.

Elevii s-au baricadat în sălile de clasă înainte ca poliția să-l rețină pe suspect. Procurorii au declarat că acesta avea în rucsac un dispozitiv exploziv artizanal, iar motivul rămâne neclar.

Un al treilea atac prevenit

Pe lângă cele două atacuri comise, poliția a dezvăluit că a reușit să prevină un al treilea incident în orașul Sierpc. Un adolescent de 17 ani a fost arestat miercuri, după ce le-a spus colegilor că intenționa „să facă ceva rău” la școală.

La percheziția efectuată în apartamentul acestuia, polițiștii au găsit în geantă două cuțite, iar în telefonul mobil au descoperit căutări referitoare la atacul planificat. Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că dispozitivele arătau că adolescentul căutase informații despre cum să organizeze un „eveniment sângeros”.

Deși atacurile în școli sunt, în mod obișnuit, rare în Polonia, în septembrie, un adolescent de 13 ani a fost reținut având un cuțit în rucsac în timp ce plănuia un atac. De asemenea, pe 22 septembrie, un copil de 11 ani a rănit un coleg de clasă cu un topor într-o școală primară din localitatea Ptaki.