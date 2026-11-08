Val uriaș de solidaritate în Polonia. Peste 1.130.000 de euro strânși în 17 ore pentru cei doi polițiști răniți în atacul din Cracovia

Atacul armat din centrul Cracoviei, unde 6 oameni au fost uciși, iar alți 15 au fost răniți, a provocat un val de solidaritate cu polițiștii care au intervenit pentru a-l opri pe atacator. O campanie organizată de cea mai populară platformă poloneză de strângere de fonduri a mobilizat peste 90.000 de oameni, care au donat aproximativ 1,13 milioane de euro în mai puțin de 24 de ore.

Platforma de crowdfunding Zrzutka.pl a anunțat că în 17 ore de la lansarea campaniei „Pentru polițiști și familiile lor” s-au strâns 4.953.601 de zloți, adică aproximativ 1,13 milioane de euro, de la 91.062 de susținători.

Suma reprezintă 99% din obiectivul de 5 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 1,14 milioane de euro. Campania este dedicată celor doi polițiști răniți grav în atacul din Cracovia și familiilor acestora.

„Amploarea și rapiditatea mobilizării arată cât de puternic a fost resimțită această tragedie în societatea poloneză. Zeci de mii de oameni au transformat emoția și recunoștința în ajutor concret pentru cei care și-au riscat viața pentru a-i proteja pe alții. În paralel, apelurile pentru donarea de sânge au adus în atenția publicului nevoile urgente ale polițiștilor răniți”, spun inițiatorii campaniei.

Duminică, purtătorul de cuvânt al Parchetului Regional din Cracovia, Tomasz Waszczuk, a confirmat că ambii polițiști răniți – Jakub Kulik și Artur Morański – au fost treziți din coma indusă medicamentos și rămân internați.

Potrivit informațiilor comunicate în aceeași zi de purtătoarea de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, starea lui Jakub Kulik rămâne gravă, dar stabilă.

Autoritățile poloneze spun că prin intervenția celor doi polițiști, care l-au prins și împușcat pe atacator, a fost evitată o tragedie și mai mare.

Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański to prawdziwi bohaterowie. Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia. Ich stan jest poważny, ale są pod bardzo dobrą opieką. Cała Polska trzyma za Was kciuki. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

Cei doi polițiști – primii care au intervenit pentru a-l opri pe atacator – au fost răniți într-un schimb de focuri de armă cu atacatorul.

A picture has been released of the second Polish policeman who helped to take down the Krakow attacker. This is 27-year-old Artur Morański, a hero who armed with a handgun went up against a mass murderer with a ballistic plate and an AR-15. https://t.co/gC4A5knhTB — Visegrád 24 (@visegrad24) November 8, 2026

Polițiștii au 24 și 27 de ani.