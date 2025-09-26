Valul de alerte de drone continuă în Danemarca: Încă un aeroport a fost închis temporar joi noapte

Incidente cu drone pe Aeroportul din Aalborg, septembrie 2025. Foto: Bo Amstrup / AP / Profimedia

Un nou aeroport danez a fost nevoit să se închidă în noaptea de joi spre vineri, aceasta fiind a doua alertă cu drone din Danemarca din ultimele două zile, în condițiile în care autoritățile de la Copenhaga au spus că țara este ținta unui „atac hibrid” de origine necunoscută de la începutul săptămânii, transmite AFP.

Spațiul aerian deasupra aeroportului Aalborg, din nordul Danemarcei, a trebuit să fie închis joi noapte aproximativ o oră din cauza unei alerte cu drone, înainte de a fi redeschis vineri, în jurul orei 00:35, a spus poliția daneză.

Închiderea aeroportului a obligat un zbor KLM provenind din Amsterdam să se întoarcă și a dus la anularea unui zbor Scandinavian Airlines cu decolare din Copenhaga, potrivit site-urilor de urmărire a zborurilor și site-urilor web ale companiilor aeriene.

În acest stadiu, autoritățile nu au confirmat însă în mod oficial prezența dronelor.

Danemarca este în alertă după o serie de incidente în spațiul său aerian începând de luni.

Joi, premierul Mette Frederiksen a denunțat „atacurile hibride” și a avertizat că zborurile cu drone „ar putea să se înmulțească”.

Autoritățile daneze nu au identificat până în prezent originea acestor aparate. Dar „există în principal o țară care reprezintă o amenințare pentru securitatea Europei, și anume Rusia”, a subliniat Frederiksen.

La încheierea unei întrevederi cu liderul danez, președintele francez Emmanuel Macron s-a declarat gata să „contribuie la securitatea spațiului aerian danez”.

Țările UE vor discuta joi, prin videoconferință, o propunere a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a crea un „zid” de apărare împotriva dronelor.

În Danemarca, drone au fost reperate în noaptea de miercuri spre joi deasupra aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest), Sonderborg (sud) și baza aeriană militară din Skrydstrup (sud), potrivit poliției.

Luni seara, drone de origine necunoscută au survolat aeroporturile din Copenhaga și Oslo (Norvegia), blocând traficul timp de câteva ore.

Aceste survoluri sunt opera unui „agent profesionist” și constituie o „amenințare sistematică”, a declarat ministrul apărării, Troels Lund Poulsen.

Norvegia a anunțat joi că a arestat un bărbat de origine străină care opera o dronă în apropierea aeroportului internațional din Oslo. Aparatul a fost confiscat.