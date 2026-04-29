Valul doi de plecări din Guvern al celor numiți de PSD. Anunțul partidului înainte ședința executivului de miercuri

Toți cei numiți de PSD în eșaloanele doi și trei în ministere și la conducerea prefecturilor și-au dat demisia, potrivit unui comunicat de miercuri dimineață al Partidului Social Democrat.

Reprezentanții PSD „care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan”, a anunțat partidul.

„Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar”, potrivit PSD.

Anunțul vine în contextul în care, miercuri, seară, de la ora 18:00, va avea loc o ședință a Guvernului Ilie Bolojan, prima după ce demisiile miniștrilor PSD și propunerile de interimari au fost contrasemnate de președintele Nicușor Dan, vineri seară.

Cei șase miniștri PSD, un vicepremier și secretarul general al Guvernului și-au depus demisiile joi, 23 aprilie, în urma deciziei PSD de a retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Guvernul actual cu mai mulți miniștrii interimari este însă unul cu puteri depline.

Premierul Ilie Bolojan va putea în continuare să dea Ordonanțe de Urgență (OUG), însă fără prezența social-democraților în Executiv. OUG-urile produc efecte imediat ce au fost adoptate, însă trebuie aprobate ulterior și în Parlament.