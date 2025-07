Valurile de căldură afectează simultan multe regiuni ale lumii. Unde au fost 50 de grade Celsius și cât de cald a fost în Europa

Rar au fost momente în care valuri de căldură se resimt în același timp în așa de multe regiuni ale lumii, iar recorduri climatice au fost depășite în Europa, Asia, Orientul Mijlociu, Oceania și America Centrală. În România vor fi mai multe zile extrem de calde, iar ANM a emis noi coduri de caniculă.

În Iran au fost 50 C joi, în Pakistan și Turkmenistan peste 47 C, la fel și în Libia. Peste 46 C au fost în Uzbekistan, Afganistan, Algeria și Oman, conform datelor eldoradoweather.com.

Cel mai cald din Europa a fost în Balcani, cu o temperatură de +41,8 C la Mostar, în Bosnia. În Spania au fost +41,4 C la Cordoba și +41,2 C la Merida. În România au fost maxime de peste 37 C în Banat și Oltenia, dar va fi mai cald vineri și în următoarele zile. Vineri dimineața, la stația meteo Șiria, din județul Arad, minima dimineții a fost de +27,3 C.

Până și în Canada au fost temperaturi de peste 36 C, iar în valurile de căldură s-au simțit și în regiuni din America de Sud și din sudul Africii, unde acum este iarnă.

Climatologul M. Herrera are o pagină re rețeaua X numită Extreme Temperatures Around The World unde monitorizează de ani buni recorduri climatice de peste tot din lume.

El notează că au fost depășite joi mii de recorduri de căldură în multe regiuni: Europa, nordul Africii, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Oceania și America Centrală și de Sud. Au fost depășite și multe recorduri pentru minima nopții, unele exemple din zone mai calde indicând +30 C.

Miercuri maximele au trecut de 39 C în Olanda și Germania, 38 C în Cehia și 37 C în Polonia.

În Franța au fost pe 1 iulie, 41,3 °C la Avignon.

Totul vine după o lună iunie care a fost în Spania cea mai caldă din istoria măsurătorilor meteo, în timp ce în Portugalia, la Mora, au fost +46,6 C, la final de iunie 2025, nou record național.