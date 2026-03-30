Vânt, ploi și ninsori până marți dimineața. Cum va fi vremea în București

Meteorologii au anunţat că, până marţi dimineaţă, vor fi intensificări ale vântului în mai multe zone din țară. De asemenea, va ploua în majoritatea regiunilor, iar la munte va ninge.

Meteorologii nu au mai emis noi avertizări de vreme rea, însă au transmis o informare privind intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori la munte.

Potrivit ANM, până marți dimineața, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei și a Dobrogei, local în jumătatea estică a Munteniei și în vestul și sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40…50 km/h.

De asemenea, va ploua în majoritatea regiunilor și pe alocuri se vor mai acumula cantități de apă de 10…25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare.

În Capitală, luni, cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă de marți dimineață va fi de 4…6 grade

Un val de ploi puternice și ninsori viscolite în zona de munte a cuprins weekendul mare parte din țară, iar alerte cod galben emise de ANM au fost valabile până luni, la ora 10:00. A nins abundent în special în judeţele Braşov, Sibiu şi Harghita, acolo unde au intervenit drumarii.