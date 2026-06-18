Vânzările de proprietăți s-au prăbușit în Dubai: „A fost un eveniment de tip lebădă neagră”

Vânzările de proprietăți au scăzut „ca de pe marginea unei prăpastii” în Dubai, a declarat un important observator al pieței, după ce războiul din Orientul Mijlociu a provocat o corecție severă pe una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume, relatează The Guardian.

Vânzările din oraș au scăzut cu 19% în luna mai comparativ cu luna precedentă, accelerând de la o scădere de 4% în aprilie, potrivit cercetătorilor de la ValuStrat – o firmă de consultanță cu sediul în Dubai care urmărește piața imobiliară a orașului din 2014.

Compania a precizat că numărul tranzacțiilor este acum la mai puțin de jumătate față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

„Piața locuințelor finalizate nu a înregistrat un declin anual de o asemenea amploare de la pandemie încoace”, a declarat Haider Tuaima, directorul departamentului de cercetare imobiliară al ValuStrat.

Un studiu separat realizat de compania de cercetare Reidin, de asemenea cu sediul în Dubai, a constatat că în luna mai au fost vândute proprietăți în valoare de 22,5 miliarde de dirhami (6,1 miliarde de dolari), cu 42% sub nivelul din aprilie. Datele publicate inițial de agenția Bloomberg arată de asemenea că, în luna de dinaintea izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu, valoarea proprietăților vândute în Dubai se ridica la 46,6 miliarde de dirhami.

Agenții imobiliari din Dubai spun că mai vând doar cu discounturi

Orașul situat în partea estică a Peninsulei Arabice a cunoscut în ultimii ani o activitate frenetică pe piața imobiliară, stimulată de un val de persoane cu venituri foarte ridicate atrase de politica orașului de impozitare zero a veniturilor.

Însă izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie a zguduit piața, după ce o rachetă iraniană a lovit în martie un hotel de cinci stele din celebra zonă Palm Jumeirah din Dubai.

Potrivit agenților imobiliari, proprietarii de vile și apartamente de lux din oraș au redus prețurile cerute cu zeci de milioane de dolari.

Yasin Valimulla, agent de achiziții imobiliare în Dubai specializat în proprietăți cu o valoare de cel puțin 10 milioane de dolari, a declarat că puținele vânzări de locuințe care încă se realizează se încheie la prețuri cu 20%-25% mai mici decât valoarea pe care acestea o aveau înainte de conflict.

„Am vândut în ultimul an și jumătate unor persoane cu averi extrem de mari – iar fiecare dintre ele a părăsit acum Dubaiul”, a spus el.

Aeroportul din Dubai, FOTO: Dreamstime.com.

Dubai devenise în ultimii ani centrul mondial al proprietăților de lux

Este o corecție puternică pentru Dubai, care anul trecut a fost cel mai activ oraș din lume în segmentul imobilelor de lux. Agenția imobiliară internațională Knight Frank a constatat că, la sfârșitul anului 2025, în Dubai au fost cumpărate mai multe locuințe cu valori cuprinse între 2,5 milioane și 10 milioane de dolari decât în orice alt oraș din lume, înaintea Londrei, New York-ului, Los Angeles-ului și Hong Kong-ului.

În categoria proprietăților de peste 10 milioane de dolari, în Dubai au fost înregistrate 9.050 de tranzacții, comparativ cu 6.577 în New York și 3.089 în Londra.

Între timp, clasa nomadă a super-bogaților se îndreaptă către alte centre internaționale, precum Milano, Londra și Singapore.

Richard Waind de la grupul imobiliar Cencorp afirmă că mai mulți brokeri activi pe piața imobiliară din Dubai vor fi acum forțați să își închidă activitatea.

„Războiul a fost un eveniment de tip ‘lebădă neagră’, extrem de mare și rapid”, a spus el. „Încetinirea vânzărilor pune presiune pe acele agenții mai mici care au apărut pe o piață efervescentă. În urmă cu un deceniu erau aproximativ 1.000 de brokeri pe piață – acum sunt în jur de 10.000. Acest număr va scădea”, a adăugat acesta.