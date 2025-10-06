Vânzările din comerț au intrat în teritoriu negativ. De ce e important acest lucru

În luna august 2025 volumul afacerilor din comerţul cu amănuntul a scăzut faţă de luna iulie 2025, cu 7,2%, potrivit unui anunț făcut luni de Statistică.

De asemenea, faţă de luna august 2024 vânzările comercianților au scăzut cu 4,0%, iar cumulat pe primele 8 luni, dinamica vânzărilor din retail a avut un avans de puțin peste 2%, mai arată datele INS.

Vânzările cu amănuntul sunt un indicator economic important care îți arată cum merge economia. El aproximează destul de bine consumul privat, principalul motor al economiei.

De ce vânzările din comerț sunt un indicator economic important

Gândiți-vă la toți oamenii și la firmele implicate în producerea, distribuirea și vânzarea bunurilor pe care le folosiți zi de zi: alimente, haine, combustibil și așa mai departe.

Când consumatorii își deschid buzunarele, economiei îi merge bine. Rafturile din magazine încep să se golească, iar noi comenzi sunt plasate pentru a re-aproviziona cu marfă. Comercianții dau noi comenzi furnizorilor, iar furnizorii producătorilor, care la la rândul lor, comandă și ei mai multe materii prime.

Atunci când consumatorii se simt nesiguri cu privire la viitor și decid să amâne achiziția unui frigider nou sau să-și înlocuiască mobilierul, economia încetinește. Asta s-a întâmplat anul trecut. În asemenea momente, Guvernele recurg la reduceri de taxe pentru a da un impuls economiei. Lăsând mai mulți bani în mâinile consumatorilor, aceștia încep iar să consume, iar economia re-decolează.

Sectorul de vânzare cu amănuntul cuprinde multe bunuri, inclusiv îmbrăcăminte, electronice, mobilier pentru casă și produse alimentare. Statistica măsoară aceste vânzări atât în online cât și în magazinele fizice.

Vânzările din comerț se supun și unor tendințele sezoniere, cauzate de obicei de modificări ale cererii consumatorilor din cauza unor factori externi, cum ar fi vremea sau vacanțele. De exemplu, în lunile de iarnă oamenii ies mai puțin din casă sau își fac cumpărăturile online. De asemenea, în lunile de concediu vânzările încetinesc, oamenii bronzându-se pe plajele grecești, bulgărești sau în altă parte.

August 2025 comparativ cu iulie 2025

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 7,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-11,7%), vânzările de produse nealimentare (-8,0%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,3%).

August 2025 comparativ cu august 2024

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,0%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,0%), vânzările de produse nealimentare (-3,2%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,3%).

Perioada 1.I-31.VIII.2025 comparativ cu perioada 1.I-31.VIII.2024

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul în perioada 1.I-31.VIII.2025, comparativ cu perioada 1.I-31.VIII.2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 2,1%, datorită creşterilor vânzărilor de produse nealimentare (+4,6%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+2,9%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 1,4%.