Cu reduceri, promoții și Lidl Plus, tot mai mulți clienți Lidl au ales produsele premium, iar profitul a crescut cu aproape o treime, în Marea Britanie

Vânzările Lidl în Marea Britanie au crescut cu 10%, ajungând la peste 13 miliarde de lire sterline în acest an (aproximativ 15,25 miliarde de euro), pe fondul cererii consumatorilor pentru carne proaspătă, fructe și legume la prețuri mai mici, precum și al succesului înregistrat de gama Deluxe.

Profitul înainte de impozitare al filialei din Marea Britanie a lanțului de supermarketuri deținut de compania germană a crescut cu 30%, ajungând la 245,5 milioane de lire sterline (289,7 milioane de euro) în anul fiscal încheiat în februarie, față de 156,8 milioane de lire sterline în anul precedent, scrie luni The Guardian.

Consumatorii s-au îndreptat în număr mare către magazinele cu prețuri reduse, precum Lidl, pe fondul creșterii inflației la produsele alimentare, prețurile din magazine înregistrând o creștere anuală de 1,5% în august, față de 0,9% în iulie. Inflația pentru produsele proaspete s-a menținut la un nivel ridicat, de 3%.

Lidl a transmis că a cheltuit 315 milioane de lire sterline pe reduceri de prețuri și promoții, cum ar fi produsul „alegerea săptămânii”, în timp ce un număr tot mai mare de cumpărători a optat pentru gama sa de produse alimentare mai scumpe, Deluxe.

„Vânzările produselor Deluxe au crescut cu 12%, pe măsură ce tot mai multe gospodării preferă să ia masa acasă în loc să mănânce în oraș”, a declarat Ryan McDonnell, directorul executiv al Lidl Marea Britanie. „Clienții caută produse de calitate superioară și doresc să se răsfețe acasă”, a precizat el.

Anul acesta, Lidl a depășit Morrisons, devenind al cincilea cel mai mare retailer alimentar din Marea Britanie, cu o cotă de piață de 8,6% în cele 12 săptămâni de până la 17 mai, conform datelor furnizate de analiștii de piață de la Worldpanel by Numerator.

Acest lucru se compară cu o cotă de 8,3% pentru Morrisons, care și-a majorat vânzările cu doar 1,3% față de anul precedent.

Aldi și Lidl au înregistrat o creștere rapidă, datorată în parte încetinirii performanțelor înregistrate de Asda și Morrisons după ce ambele au fost achiziționate în cadrul unor tranzacții de capital privat, finanțate prin îndatorare.

Cu toate acestea, creșterea Aldi a încetinit recent, pe măsură ce Tesco și Sainsbury’s au oferit reduceri mai mari prin programele lor de fidelizare și prin game de produse care se aliniază la prețurile lanțului german de discount.

Lidl afirmă că performanța programului său de fidelizare, Lidl Plus, a fost deosebit de puternică, înregistrând o creștere de 23% a numărului de participanți în acest an.

Analistul Clive Black, vicepreședinte al casei de brokeraj Shore Capital, a afirmat că acest lucru contrastează cu situația de la Aldi, „unde conducerea are o strategie clară de a ridiculiza astfel de programe”.

Aldi este singurul mare lanț de supermarketuri din Marea Britanie care nu operează un program de fidelizare.

Luna aceasta, directorul Aldi UK, Giles Hurley, a criticat unele reduceri oferite prin programele de fidelizare, despre care a afirmat că îi induc în eroare pe clienți, pornind de la „prețuri nerealist de mari”, care apoi scad.

El a declarat pentru BBC News că reducerile sunt utile „atunci când sunt reale și când reprezintă reduceri realiste”, dar a criticat ceea ce a descris drept reduceri nerealiste care „îi păcălesc pe clienți”.

Autoritatea britanică de supraveghere a concurenței a investigat sistemele de prețuri de fidelizare din supermarketuri în 2024 și a constatat că cumpărătorii „realizează aproape întotdeauna o economie reală”.