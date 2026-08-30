Varianta musulmană a NATO la prima reuniune. Ce au pe agendă cele trei mari puteri sunnite

Oficiali de rang înalt din Turcia, Arabia Saudită și Pakistan se vor întruni luni într-o primă reuniune după semnarea acordului comun de apărare pe care l-au semnat în această lună, a declarat pentru Reuters o sursă din Ministerul de Externe al Turciei.

„Înțelegerea de Apărare Comună de la Mecca”, semnată pe 7 august, a adus laolaltă aliații suniți ai Statelor Unite, îngrijorați de războiul din Golf și atacurile iraniene cu rachete asupra țărilor exportatoare de petrol din regiune.

Alianța este gândită să consolideze descurajarea colectivă a oricărui act de agresiune și stipulează că un atac armat asupra oricăreia dintre cele trei țări semnatare va fi considerată ca un atac asupra tuturor, similar clauzei de apărare colectivă din articolul 5 al Tratatului NATO.

Alianța se poate extinde

Miniștrii de Externe și ai Apărării, precum și șefii de stat-major ai celor trei țări vor participa la reuniunea de la Istanbul.

„Chestiuni de securitate internațională vor fi pe agendă”, a declarat sursa citată, discuțiile urmmând să acopere teme precum sporirea capacităților de apărare, o interoperabilitate mai mare între forțele armate și intensificarea cooperării în industria de apărare, inclusiv prin proiecte și producție comună de armament.

Cele trei națiuni sunt îngrijorări comune legate de acțiunile militare ale Israelului și ale Iranului șiit, în condițiile în care aliatul lor de multă vreme, Statele Unite încearcă să limiteze tulburările regionale care a provocat o criză energetică globală.

La șase luni după ce Statele Unite și Israel au declanșat războiul împotriva Iranului, negocierile sunt în impas, iar administrația președintelui Donald Trump a intensificat eforturile de pedepsi Iranul prin mijloace financiare prin ceea ce Trump a numit drept „o Ziua Z economică”.

Turcia, care are a doua armată ca mărime din NATO, a anunțat că pactul încheiat cu Pakistan, putere nucleară, și cu Arabia Saudită, una din marile exportatoare de petrol, este deschis pentru extindere – cu Egiptul ca potențial candidat – și că nu încearcă să înlocuiască alianțele existente.

Apelul lui Khamenei către țările musulmane

Anunțul reuniunii survine în aceeași zi în care liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a făcut apel la țările musulmane să se unească împotriva Statelor Unite și a Israelului într-un mesaj scris duminică, la șase luni de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

El a făcut apel la liderii țărilor din regiune să „își vadă adevăratul dușman, să îi înțeleagă planul și să îl combată”, desemnând Statele Unite și Israelul drept dușmanii tuturor, și nu doar ai Iranului.

Ca răspuns la ofensiva israelo-americană, Iranul a vizat țările aliate ale Washingtonului din regiune, în special Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Kuweit, Qatar și Bahrain.

Relațiile Teheranului cu capitalele din regiune s-au deteriorat de atunci.