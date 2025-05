Vasectomia, o procedură cerută din ce în ce mai mult de bărbații români. Dr. Sebastian Voinea, urolog, specializat în SUA: „Bărbații care optează pentru această metodă de contracepție definitivă sunt, de regulă, cei căsătoriți, cu relații stabile și au copii”

Din ce în ce mai mulți bărbați devin interesați de sănătatea reproductivă și contracepție. Cu o experiență vastă în domeniu, dr. Sebastian Voinea, medic primar urolog, specializat în andrologie și infertilitate masculină, coordonatorul Centrului de Infertilitate de la Regina Maria, vorbește într-un interviu pentru HotNews.ro despre tehnicile noi de vasectomie, o procedură cerută din ce în ce mai des de pacienți, dar și despre microchirurgia reproductivă masculină prin care se poate reda fertilitatea, în cazul în care un bărbat are probleme medicale care îl împiedică să devină tată.

Până mai ieri, metodele contraceptive, definitive sau nu, erau un subiect destinat aproape în exclusivitate femeilor. Ele erau cele care căutau să se ferească de sarcinile nedorite. În ultimii ani, mentalitatea s-a schimbat și un număr tot mai mare de bărbați au devenit interesați de metodele de contracepție masculină.

„Este clar că din ce în ce mai mulți bărbați iau în calcul o astfel de procedură”

Dintre acestea, vasectomia a câștigat tot mai mult teren. „Am efectuat prima mea vasectomie în 2011. Și atunci aveam o astfel de intervenție cam la trei luni. Acum, am unul sau doi pacienți pe săptămână, ceea ce înseamnă că frecvența a crescut serios, dar într-un timp relativ lung. Oricum, este clar că sunt din ce în ce mai mulți bărbați care iau în calcul o astfel de procedură”, ne-a explicat dr. Sebastian Voinea, medic primar urolog, specializat în andrologie și infertilitate masculină.

Și asta se întâmplă pentru că bărbații sunt din ce în ce mai informați legat de posibilitățile de contracepție în cuplu, adaugă specialistul. Pentru că, bărbații care optează pentru această metodă de contracepție definitivă sunt, de regulă, cei căsătoriți, cu relații stabile și care au toți copiii pe care și i-au dorit.

În plus, mai spune dr. Voinea, contraceptivele orale la femei au tot felul de efecte negative: „Vasectomia este o variantă care protejează femeia de orice fel de riscuri. Iar, pe de altă parte, în sine, procedura este o intervenție chirurgicală sigură, rapidă, care are foarte rar complicații de orice tip. Și când soțul pune în balanță avantajele și dezavantajele își dă seama că este mult mai avantajos să treacă printr-o astfel de intervenție care este simplă decât ca soția să suporte diverse tratamente sau proceduri care implică riscuri semnificative pe termen lung”.

Comparativ, intervenția de ligatură a trompelor uterine la femeie presupune anestezie generală, cu intubație orotraheală urmată de o intervenție în interiorul abdomenului. „Deci, este o intervenție chirurgicală adevărată, cu riscuri anestezice și chirurgicale semnificativ mai mari decât la vasectomie”, precizează dr. Voinea.

Ce înseamnă «no-scalpel vasectomy»

Cei mai mulți pacienți ai dr. Voinea ajung la el pentru tipul de vasectomie inovatoare din punct de vedere medical pe care o face. „Pentru a învăța acest tip de vasectomie care poate părea simplă am fost la o pregătire în 2011 în SUA , cu profesorul Goldstein. Acesta a efectuat pentru prima oară, în 1985, în America, procedura numită «no-scalpel vasectomy». Și până atunci se efectuau vasectomii în SUA, dar nu prin această metodă”, explică dr. Sebastian Voinea.

Efectuată clasic, o vasectomie presupunea o intervenție chirurgicală prin care se realizau două incizii destul de mari –de cel puțin un centimetru – pe fiecare parte a scrotului, apoi se identifica vasul deferent prin care circulau spermatozoizii, se tăia și se legau capetele.

Toate aceste lucruri nu se puteau face fără anestezie generală sau spinală. „Ce a făcut profesorul Goldstein a fost să se inspire cumva din medicina chineză dezvoltând un tip de procedură – no needle no scalpel vasectomy – care în românește s-ar putea traduce prin «vasectomia fără bisturiu și fără înțepătură» în sensul că nu este necesar ca bărbatul să fie înțepat în zona respectivă pentru a se administra anestezia și fără bisturiu – în sensul că nu e necesar nici bisturiul. În această procedură,pentru anestezie se folosește un spray care trimite cu presiune agentul anestezic prin pielea scrotului fără a provoca durere. În momentul în care se apasă butonul dispozitivului rezultă un jet de microparticule, micro picături anestezice care traversează pielea și ajung prin tegumentul scrotal în jurul vasului deferent care trebuie întrerupt, ceea ce face ca zona să amorțească imediat, fără a fi nevoie de înțepătură. Apoi se folosesc două instrumente unice dezvoltate de profesorul Goldstein, dintre care unul este o pensă inelară cu care se înconjoară vasul, iar celălalt o pensă ascuțită cu care se perforează practic pielea scrotului, pe o distanță de 2-3 mm. Pasul următor este unul foarte important și anume, tot cu aceste două instrumente se îndepărtează toate structurile din proximitatea vasului deferent, pentru că trebuie întrerupt doar vasul, nu și arterele testiculare, nervii și așa mai departe”, explică dr. Voinea.

Păstrând nervii din jurul vasului deferent, mai spune medicul urolog, se evită o complicație foarte cunoscută după vasectomia clasică și anume durerea cronică. „Am efectuat din 2011 și până acum peste 150 de vasectomii prin această procedură nouă și nu am avut niciun caz în care pacientul să vină să-mi spună după operație că are această durere”, subliniază dr. Voinea.

În ce constă intervenția și cum este pregătit pacientul

Vasectomia înseamnă intervenția prin care se întrerupe canalul prin care circulă spermatozoizii. „Practic, de la testicul către prostată și vezicule seminale există un tub care se numește vas deferent prin care sunt transportați spermatozoizii. Acest tub se întrerupe cam la un centimetru deasupra testiculului”, explică specialistul.

Consecința este că spermatozoizii nu mai ajung în lichidul seminal. Sperma este ejaculată, dar nu mai conține spermatozoizi, deci ovulul nu mai poate fi fertilizat, iar sarcina nu mai poate apărea.

Pentru pacient, intervenția pentru vasectomie nu presupune o pregătire specială, însă este nevoie de efectuarea unor analize uzuale de sânge ca pentru oricare altă intervenție chirurgicală și care să nu fie mai vechi de o lună. Dacă acestea sunt în regulă, în dimineața intervenției pacientul vine la clinică și completează o serie de formulare de consimțământ și merge apoi în sala de operație. „Intervenția durează circa 20 de minute și e foarte important ca pacientul să aibă un disconfort minim. Să nu simtă durere”, mai spune dr. Voinea.

Majoritatea intervențiilor se fac cu anestezie locală. Dacă nu este suficient, se poate suplimenta, la cererea pacientului care poate dori să nu știe nimic, să nu simtă nimic. „Și atunci se procedează la anestezia intravenoasă. Există o singură diferență și anume că, după o anestezie intravenoasă, pacientul trebuie să stea mai mult în clinică, adică două, trei ore în plus și nu are voie să conducă în ziua vasectomiei”, punctează medicul.

Riscuri care pot apărea

Cel mai mare risc care poate apărea în urma vasectomiei este durerea cronică postoperator. Efectuată însă prin procedura «no-scalpel vasectomy» acest risc este redus la zero. Există însă posibilitatea recanalizării spontane, adică a unirii celor două capete, care este însă foarte rară, subliniază dr. Voinea. Aceasta înseamnă că bărbatul respectiv poate ajunge să ejaculeze din nou spermatozoizi. „Ceea ce poate duce firește la o posibilă sarcină pentru parteneră. Dar recanalizarea se întâmplă foarte rar, cam în 0,1% din cazuri. Mai trebuie spus un lucru foarte important: în primele trei luni după intervenție cuplul trebuie să folosească în continuare mijloace contraceptive. După trei luni se efectuează o spermogramă care ar trebui să arate zero spermatozoizi ejaculați și din acel moment cuplul nu mai are nevoie de niciun fel de mijloc contraceptiv”, punctează dr. Voinea.

Un alt beneficiu al tehnicii fără bisturiu este că pentru vasectomie se folosește o singură deschizătură la nivelul scrotului care este foarte mică. Fiind foarte mică nu este nevoie de fir de sutură și prin urmare nu există cicatrice locală postintervenție. „Dacă pacientul se uită în zona operată nu-și va putea da seama unde anume a avut loc intervenția chirurgicală”, mai spune medicul.

Un lucru important pe care trebuie să-l înțeleagă cei care solicită o astfel de intervenție este că vasectomia e considerată o metodă de contracepție masculină definitivă. „Așa ar trebui privită situația și nu ca pe o posibilitate ca, în viitor, bărbatul respectiv să redevină fertil”, atrage atenția medicul urolog.

Spermatozoizi se vor produce toată viața în corpul unui bărbat care a recurs la vasectomie, iar ei vor fi resorbiți de organism.

Mitul pierderii virilității după operație

Unul dintre cele mai frecvente mituri referitoare la vasectomie este acela că în urma intervenției bărbatul nu mai este la fel de viril, de potent, punctează dr. Voinea: „Că nu mai are aceeași plăcere în timpul contactului sexual și că nu mai este la fel de masculin ca înainte de intervenție. Însă nu are niciun fel de legătură cu potența. Pentru că tot ceea ce se întrerupe sunt doar două vase. Testiculele rămân la locul lor, au aceeași dimensiune și produc aceeași cantitate de testosteron. Intervenția chirurgicală se face la o distanță considerabilă de orice structură venoasă, arterială sau nervoasă aflată în legătură cu erecția. Și bineînțeles că bărbatul are exact aceeași potență, aceeași virilitate, aceeași funcție sexuală ca și înainte de procedură. Practic, prin întreruperea vaselor deferente volumul de spermă nu se va modifica, iar plăcerea orgasmului va rămâne la fel”, mai explică medicul urolog.

Ba mai mult decât atât, adaugă specialistul, după vasectomie cuplurile nu mai sunt îngrijorate de apariția unei sarcini nedorite, vor putea renunța la prezervativ, vor avea contacte sexuale mai spontane, mai naturale, mai frecvente, ceea ce duce la creșterea satisfacției sexuale.

O procedură sigură în 99,9% din cazuri

Ceea ce ar trebui să înțeleagă un pacient care trece printr-o astfel de procedură este că ea are riscuri minime, că este foarte sigură, chiar dacă nu 100%, dar într-o proporție de 99,9%: „Să înțeleagă că este o alternativă care nu aduce niciun fel de probleme de sănătate, că nu e legată nici de masculinitate și nici de durere. Și că bărbatul va avea în continuare capacitatea de a avea copii în viitor, dacă va dori acest lucru”, punctează dr. Voinea.

Și asta pentru că există și procedura microchirurgicală de reversie a vasectomiei, doar că nu mai e atât de simplă, atrage atenția medicul urolog: „Tot de la profesorul Goldstein am învățat și tot în America. Deci, se poate face reversia, doar că este o procedură semnificativ mai complicată, mai costisitoare și nu are 100% șanse de succes. Dar șansa de reconstrucție a vaselor este mare și ajunge la peste 90% reușită. În plus, există și varianta concepției prin proceduri de fertilizare asistată. Se pot recolta spermatozoizi din testicule și utiliza în laboratoarele de fertilizare in vitro”.

Am avut pacienți care au cerut reconstrucția vaselor, mai spune dr. Voinea: „Erau bărbați aflați într-o nouă relație și își doreau copii cu noua parteneră. Cred că am făcut în jur de zece astfel de intervenții la pacienți operați undeva în Europa de Vest, români plecați din țară care adoptaseră cumva stilul de viață și atitudinea de acolo. În Olanda, de exemplu, este foarte frecventă vasectomia ca mijloc contraceptiv. Și acești români se întorseseră în țară și aflând că există și aici această posibilitate de reversie m-au căutat și mi-au cerut consultații. Rata mea de reușită a fost de 85%”.

