Încă un oraș din România interzice jocurile de noroc. Primar: „Nu e o decizie împotriva cuiva, ci pentru oameni”

Consiliul Local Vaslui a votat joi interzicerea completă a jocurilor de noroc în municipiu, cu excepția jocurilor loto tradiționale și a pariurilor sportive. Proiectul a fost inițiat de primarul Lucian Braniște și a fost votat de 21 din cei 23 de consilieri. Sălile de jocuri se vor închide odată cu expirarea autorizațiilor, primele urmând a-și încheia activitatea la sfârșitul lunii martie.

Înainte de începerea ședinței de Consiliul Local, mai mulți angajați ai unor săli de jocuri din Vaslui au protestat, acuzând municipalitatea că îi lasă fără loc de muncă.

În municipiul Vaslui funcționează în prezent aproximativ 60 de săli de jocuri de noroc, în care sunt exploatate peste 419 aparate de tip slot – machine.

Primarul de Vaslui, Lucian Braniște, inițiatorul proiectului a afirmat că această măsură a fost luată pentru a proteja cetățenii din municipiu.

„Protejarea familiilor și a tinerilor trebuie să fie o prioritat”

„Ca primar, consider că protejarea familiilor și a tinerilor trebuie să fie o prioritate. Am așteptat publicarea actului normativ în Monitorul Oficial și avem astăzi și instrumentele legale pentru a acționa. Nu este o decizie împotriva cuiva, ci este o decizie pentru oameni. Pentru copiii care nu trebuie să crească într-un oraș dominat de tentații periculoase. Pentru familiile care au suferit din cauza dependenței de jocuri. Pentru un oraș mai sănătos, mai echilibrat și mai sigur social. Vasluiul trebuie să fie un oraș în care oamenii își construiesc viitorul, nu îl pierd la păcănele. Eu cred că putem face acest pas”, a afirmat primarul Lucian Braniște.

Propunerea edilului a avut largă majoritate în consiliu, un singur consilier aținându-se de la vot, iar un altul refuzând să voteze.

Potrivit hotărârii adoptate joi de Consiliul Local Vaslui, operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc, valabilă la data intrării în vigoare a hotărârii de CL își pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației.

Primele săli de jocuri își vor încheia activitatea la sfârșitul lunii martie, iar cele mai multe la jumătatea anului în curs, când le expiră autorizația.

Ce a schimbat Guvernul

Până la finalul lunii trecute, legea obliga companiile care desfășoară activități din domeniul jocurilor de noroc să obțină o autorizație națională. Printr-o ordonanță de urgență adoptată în 24 februarie, Guvernul a introdus, pe lângă autorizația națională, obligativitatea unei autorizații de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

De atunci, mai mulți primari, cum ar fi cei din Slatina, Brăila, Ploiești, Iași, au anunțat că vor interzice jocurile de noroc la ei în oraș.

Măsurile vin în contextul în care Camera Deputaților urmează să decidă, ca for decizional, dacă aprobă sau nu două legi privitoare la jocurile de noroc.

Una dintre propuneri crește vârsta de la care cineva poate intra în cazinouri de la 18 la 21 de ani și cea de-a doua interzice afișarea oricărei reclame la pariuri în intervalul orar 6:00-24:00. Cele două legi au trecut luna trecută de Senat.