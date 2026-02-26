„Jocurile de noroc nu trebuie să mai existe în Ploiești”. Slatina, Iași, Brăila, Ploiești: Val de primari care reacționează la cererile cetățenilor sau mimare de măsuri?

Mai mulți primari vor sa interzică jocurile de noroc în orașele lor. Ei sunt împinși de la spate de nemulțumirile a tot mai mulți cetățeni care au probleme în familie din cauza jocurilor de noroc, precum au povestit chiar politicienii.

Istoria reglementării jocurilor de noroc în România arată o stingere în timp a inițiativelor. În Parlament sunt mai multe proiecte, unele care au trecut deja de Senat, dar care nu au fost finalizate.

Compania Superbet, liderul industriei, avertizează că o astfel de măsură poate duce la mutarea jucătorilor pe piața neagră.

Al patrulea primar care anunță măsuri

Primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, a declarat joi că va propune Consiliului Local scoaterea jocurilor de noroc din oraș, urmând exemplul edililor care au anunțat măsuri similare în localitățile pe care le administrează.

Primarul PNL din Slatina, Mario de Mezzo, a anunțat miercuri că va promova o hotărâre de Consiliu Local pentru interzicerea activităților de jocuri de noroc în oraș. Joi, primarul PSD din Brăila, Viorel Marian Dragomir, a promis o măsură similară. Primarul PNL din Iași, Mihai Chirica, a spus la rândul său că va introduce reguli stricte, însă nu a oferit detalii precise.

Astăzi, Mihai Polițeanu, care a candidat ca independent la alegerile locale din 2024, a spus că, în opinia sa, „jocurile de noroc nu trebuie să mai existe în Ploiești”.

„Opțiunea mea este fermă de scoatere a jocurilor de noroc din Ploiești. (…) Deci, din acest moment, autoritățile locale pot lua o decizie cu privire la jocurile de noroc. (…). Voi propune cel târziu pentru ședința ordinară de luna viitoare (a CL – n.r.) acest proiect”, a declarat el într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Edilul a precizat că trebuie să se consulte cu departamentul juridic pentru a vedea condițiile și că trebuie să existe „un termen de grație pentru firmele care acum prestează o astfel de activitate în Ploiești”.

„Oricine vede că în centrul Ploieștiului, unde sunt foarte multe săli de jocuri de noroc, a devenit așa o zonă extrem de ciudată, așa cu accente interlope, în care nu te simți sigur și asta trebuie să se schimbe”, a adăugat Mihai Polițeanu.

Ce a spus despre impactul financiar

Costurile financiare ale măsurii, a explicat edilul, nu vor fi unele „mari pentru municipalitate, pentru că, de fapt, toate taxele pentru jocuri de noroc se duc la bugetul de stat”.

„Pentru autoritatea locală, tot ceea ce încasează e ca și cum ar încasa dacă au un butic sau altceva. Nu e nicio diferență între un butic și o sală de jocuri de noroc. Pentru că toate taxele care țin de jocuri de noroc se duc la bugetul de stat”, a mai declarat primarul Mihai Polițeanu.