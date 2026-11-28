Un leopard supraponderal dintr-o grădină zoologică chineză, care a devenit vedetă pe rețelele de socializare datorită asemănării sale cu un personaj din filmul „Zootopia”, nu mai urmează niciun regim alimentar din cauza vârstei înaintate, a declarat grădina zoologică pentru AFP.

În vârstă de 18 sau 19 ani, potrivit angajaților, felina este cunoscută pentru silueta sa plinuță și constituie atracția principală a Grădinii Zoologice din Parcul Panzhihua, un oraș din provincia Sichuan din sud-vestul țării.

Pan Baobao a devenit o vedetă a internetului la începutul anului 2024 datorită greutății sale în plus și asemănării cu agentul de poliție Clawhauser, ghepardul din filmul de animație „Zootopia” (2016), produs de studiourile Disney.

Turiști chinezi au venit din toată țara pentru a-l vedea. Acest lucru a stimulat afluxul de vizitatori la grădina zoologică, care a extins țarcul animalului și a început să-l pună la dietă.

Pan Baobao. Sursă foto: HANDOUT / AFP / Profimedia



„Să-l facem să slăbească nu mai este obiectivul principal”

Însă acum, „este bătrân și slăbește cu greu”, a declarat vineri, prin telefon, pentru AFP, un angajat al grădinii zoologice.

„Să-l facem să slăbească nu mai este obiectivul principal”, a subliniat acesta, explicând că, având în vedere vârsta sa, prioritatea este acum sănătatea și calitatea vieții sale de zi cu zi.

În captivitate, un leopard poate trăi, în general, puțin peste 20 de ani.

„Dacă am continua să-l facem să slăbească, acest lucru i-ar putea afecta sănătatea”, a precizat angajatul.

Meniul lui Pan Baobao

Polițistul Clawhauser din Zootopia. Sursă foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Spre deosebire de sosia sa din „Zootopia”, mare iubitoare de gogoși, leopardul trebuie totuși să se limiteze la un meniu stabilit cu grijă de un medic veterinar.

Pan Baobao poate mânca acum în fiecare zi puțin peste 500 de grame de carne de vită, însoțită de puțină carne de pui, a explicat angajatul grădinii zoologice.

„Trebuie să mănânce până se satură, iar mâncarea trebuie să fie nutritivă”, a afirmat reprezentantul grădinii zoo.

„Nu-l vom mai face să slăbească doar de dragul de a-l face să slăbească.”