Veneția și-a majorat controversata taxă turistică de la 5 la 9,5 euro pe noapte, informează agenția italiană de presă ANSA.

Taxa turistică maximă aplicată unităților de cazare de lux din Veneția va fi acum de 9,5 euro.

Decizia a fost luată azi de comitetul executiv municipal, la propunerea lui Michele Zuin, responsabilul de taxele locale, potrivit Agerpres.

Măsura este autorizată în temeiul legii 197/2022, care permite municipalităților capitale de provincii – și unde numărul sejururilor turistice este de cel puțin 20 de ori mai mare decât numărul rezidenților, pe baza datelor INSTAT referitoare la ultimii trei ani – să instituie o taxă de până la 10 euro pe o noapte de cazare.

Până acum, Veneția a menținut o taxă maximă de 5 euro.

„Prin această măsură”, a comentat Zuin, „ne aliniem la ceea ce permite legea și la ceea ce este deja pus în practică în alte mari orașe turistice”.

„Este o decizie bazată pe echitate și responsabilitate: veniturile generate din taxa turistică sunt esențiale pentru susținerea serviciilor publice, amenajărilor urbane, lucrărilor de întreținere și calității vieții într-un oraș care găzduiește milioane de vizitatori în fiecare an”, a mai spus Zuin.