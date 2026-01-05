Venezuela are, oficial, președinte interimar. Delcy Rodriguez se declară „profund îndurerată de răpirea a doi eroi care sunt ţinuţi ostatici în SUA”

Delcy Rodriguez, succesoarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, care a fost capturat de forțele speciale americane, a depus jurământul ca președinte interimar, în Caracas, Venezuela, pe 5 ianuarie 2026. FOTO: Stringer / DPA / Profimedia

Vicepreşedinta din Venezuela, Delcy Rodriguez, care este și ministrul Petrolului, a depus luni jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al ţării, chiar în timp ce preşedintele Nicolas Maduro a compărut în faţa unui tribunal din New York sub acuzaţia de trafic de droguri, după ce administraţia Trump l-a îndepărtat de la putere prin acţiunea militară dramatică desfăşurată în weekend, scrie Reuters.

Delcy Rodriguez, o avocată specializată în dreptul muncii, în vârstă de 56 de ani, cunoscută pentru legăturile strânse cu sectorul privat şi devotamentul faţă de partidul de guvernământ, a fost învestită în funcţie de fratele ei, Jorge, care este preşedintele Adunării Naţionale.

Curtea Constituţională a decis în weekend ca ea să preia pentru 90 de zile conducerea temporară a statului.

Luni au depus jurământul şi 283 de parlamentari aleşi în luna mai a anului trecut, iar fratele lui Delcy Rodriguez, Jorge Rodriguez, a fost reales preşedinte al Adunării, notează News.ro.

Doar un număr mic dintre parlamentari pot fi consideraţi opoziţie. Majoritatea opoziţiei, în special facţiunea condusă de laureata Premiului Nobel, Maria Corina Machado, a boicotat alegerile.

Singura parlamentară care nu a fost prezentă a fost prima-doamnă Cilia Flores, care a fost și ea capturată de SUA și adusă în fața justiției americane alături de Nicolas Maduro.

„Vin aici cu tristețe. (…) Sunt profund îndurerată de răpirea a doi eroi care sunt ţinuţi ostatici în Statele Unite: preşedintele Nicolas Maduro şi prima-doamnă Cilia Flores”, a declarat Rodriguez în timpul ceremoniei de învestire.

„Jur să nu mă odihnesc niciun minut pentru a garanta pacea şi liniştea spirituală, economică şi socială a poporului nostru. Să jurăm ca o ţară unită să ducem înainte Venezuela în aceste vremuri teribile”, a mai spus Delcy Rodriguez în faţa parlamentarilor.

The Guardian scrie că Nicolas Maduro Guerra, fiul lui Maduro, a ţinut şi el un discurs în faţa Adunării Naţionale a Venezuelei şi şi-a exprimat sprijinul pentru liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez.

„Pentru tine, Delcy Eloína: sprijinul meu necondiţionat pentru sarcina dificilă care te aşteaptă”, a spus el. „Poţi conta pe mine, poţi conta pe familia mea, poţi conta pe hotărârea noastră de a lua măsurile corecte pentru a face faţă acestei responsabilităţi care îţi revine acum şi suntem ferm uniţi pentru a atinge obiectivul păcii în Venezuela, pentru a duce ţara mai departe şi pentru întoarcerea lui Nicolás şi Cilia”, a spus fiul lui Maduro. Apoi, adresându-se ipotetic tatălui său, a spus: „Tu ne-ai făcut pe toţi membrii familiei oameni puternici, suntem aici şi ne facem datoria până la întoarcerea ta”.

„Ţara este pe mâini bune, tată, şi în curând ne vom îmbrăţişa aici, în Venezuela”, a încheiat el.

Mii de susţinători ai lui Maduro au protestat, luni, la Caracas cerând eliberarea acestuia.

Organizată la apelul puterii, manifestaţia a avut loc în paralel cu învestirea preşedintei interimare Delcy Rodriguez şi în timp ce Maduro, luat cu forţa sâmbătă de americani, s-a declarat nevinovat în faţa justiţiei americane.