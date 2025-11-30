Venezuela îl acuză pe Trump de „ameninţare colonialistă”, după anunțul SUA privind închiderea spaţiului aerian venezuelan

Guvernul de la Caracas a calificat declarațiile președintelui Donald Trump, care a avertizat sâmbătă că spațiul aerian de deasupra și din proximitatea Venezuelei trebuie considerat închis, drept „o altă agresiune extravagantă, ilegală şi nejustificată împotriva poporului venezuelean”, potrivit BBC.

Ministerul de Externe din Venezuela spune că avertismentul liderului SUA este o „ameninţare colonialistă” incompatibilă cu legislaţia internaţională.

Într-o primă reacție, imediat după anunțul lui Trump, Venezuela a tranmis că nu acceptă ordine şi ameninţări din străinătate şi a avertizat că mesajul „ostil, unilateral şi arbitrar” a președintelui american implică şi suspendarea zborurilor pentru repatrierea imigranţilor din Statele Unite.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a scris sâmbătă: „Către toate companiile aeriene, piloţii, traficanţii de droguri şi traficanţii de persoane, vă rugăm să consideraţi SPAŢIUL AERIAN DE DEASUPRA ŞI DIN JURUL VENEZUELEI CA FIIND ÎNCHIS ÎN ÎNTREGIME”.

Avertismentul lui Trump a fost descrie de presa internațională drept cea mai recentă escaladare în disputa dintre Washington și liderul de stânga de la Caracas, Nicolas Maduro.

Deși Statele Unite nu au autoritatea legală de a închide spaţiul aerian al unei alte ţări, dar postarea online a lui Trump ar putea duce la incertitudine în ceea ce priveşte călătoriile şi ar putea descuraja companiile aeriene să opereze în această zonă.

Statele Unite şi-au consolidat prezenţa militară în Caraibe, ceea ce, potrivit oficialilor, are ca scop combaterea traficului de droguri.

Preşedintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a respins acuzaţiile Statelor Unite privind traficul de droguri, considerându-le o încercare de a-l înlătura de la putere.

„Congresul are puterea exclusivă de a declara război”

Pe fondul intensificării ameninţărilor lui Trump, membrii democraţi şi republicani ai Congresului SUA şi-au exprimat nemulţumirea faţă de faptul că acesta nu a solicitat aprobarea legislativă.



„Acţiunile imprudente ale preşedintelui Trump faţă de Venezuela împing America din ce în ce mai aproape de un alt război costisitor în străinătate”, a transmis liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, duminică, pe X. „Conform Constituţiei noastre, Congresul are puterea exclusivă de a declara război”, a adăugat el.



Reprezentanta republicană Marjorie Taylor Greene, până de curând o aliată apropiată a lui Trump, a declarat: „Reamintim că Congresul are puterea exclusivă de a declara război”.