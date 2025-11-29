Donald Trump crește presiunea asupra lui Nicolas Maduro. SUA anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „închis în întregime”

Administrația Trump sporește presiunea asupra Venezuelei, iar campania presupune inclusiv o desfășurare militară majoră în Marea Caraibilor, unde a fost trimis și cel mai mare portavion de pe planetă.

Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă că spațiul aerian de deasupra și din proximitatea Venezuelei trebuie considerat închis, în ceea ce AFP descrie drept cea mai recentă escaladare în disputa dintre Washington și liderul de stânga de la Caracas, Nicolas Maduro.

„Către toate liniile aeriene, piloți, traficanți de droguri și traficanți de persoane, vă rog să considerați spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei închis în întregime”, a declarat Donald Trump într-o postare pe Truth Social, platforma sa de social media.

Liderul american nu a oferit și alte detalii.

SUA întețește presiunea

Washingtonul susține că obiectivul este combaterea traficului de droguri, însă Caracasul insistă că scopul final al activităților americane din regiune este o schimbare de regim în Venezuela. Inclusiv oficiali ai administrației Trump au spus că vor să îl vadă pe Nicolas Maduro înlăturat de la putere, notează The New York Times (NYT).

Forțele americane au lovit peste 20 de ambarcațiuni pe care le acuză că erau implicate în traficul de droguri, în Marea Caraibilor și în Oceanul Pacific, de la începutul lunii septembrie. Operațiunile s-au soldat cu moartea a peste 80 de persoane.

Discuție între Trump și Maduro

NYT a relatat, vineri, pe surse, că președinții Donald Trump și Nicolas Maduro au vorbit la telefon săptămâna trecută și au discutat despre o posibilă întâlnire, însă nu a fost stabilit nimic, iar Washingtonul continuă să sporească presiunea militară asupra Venezuelei.

La convorbire a luat parte și șeful Departamentului de Stat al SUA, Marco Rubio, iar discuția a avut loc la doar câteva zile după ce a intrat în vigoare decizia instituției de a-l încadra pe Nicolas Maduro drept liderul Cartel de Los Soles, grup considerat de administrația Trump organizație teroristă străină.

NYT a scris în octombrie că Maduro a oferit Statelor Unite o participație semnificativă la câmpurile petroliere venezuelene, alături de alte oportunități pentru companiile americane, într-un efort menit să ducă la dezamorsarea tensiunilor. Totuși, liderul de la Caracas a vrut să rămână la putere, iar oficialii americani au întrerupt aceste discuții în prima parte a lunii noiembrie.

O postură militară agresivă în raport cu Caracasul

În articolul de vineri, NYT a explicat că atacurile efectuate de armata SUA în regiune fac parte dintr-o postură agresivă mai amplă împotriva Venezuelei, unde Maduro a rămas la putere după o rundă de alegeri din 2024 pe care SUA a numit-o coruptă. Washingtonul a trimis un grup de portavioane în apele din apropierea Venezuelei, a trimis bombardiere ale Forțelor Aeriene deasupra regiunii, a pregătit planuri secrete de acțiune și a amenințat constant cu folosirea forței.

În seara Zilei Recunoștinței, flancat de lideri ai armatei americane, Donald Trump a spus că eforturile de combatere a traficului de droguri vor trece într-un registru terestru. „Terestrul este mai ușor, dar asta va începe foarte curând”, le-a spus președintele american reporterilor prezenți la Mar-a-Lago.