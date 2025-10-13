Venezuela își închide ambasadele din două țări occidentale și se reorientează spre Africa

Guvernul Venezuelei a anunțat luni că își va închide ambasadele din Norvegia și Australia și va deschide altele noi în Burkina Faso și Zimbabwe, ca parte a unei restructurări a serviciului diplomatic, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Statele Unite, notează Reuters.

Într-un comunicat, administrația președintelui Nicolas Maduro a precizat că aceste închideri fac parte dintr-o „realocare strategică a resurselor” și că serviciile consulare pentru venezuelenii din Norvegia și Australia vor fi preluate de alte misiuni diplomatice, detaliile urmând să fie comunicate în zilele următoare.

Caracas a precizat că deschide noile ambasade în „două națiuni-surori, aliate strategice în lupta anticolonială și în rezistența împotriva presiunilor hegemonice”.

Autoritățile au adăugat că aceste noi reprezentanțe diplomatice vor fi folosite pentru a lansa proiecte comune în domeniul agriculturii, energiei, educației, mineritului și în alte sectoare de interes comun.

Anunțul vine la doar câteva zile după ce Comitetul Nobel de la Oslo a anunțat că lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025 pentru lupta împotriva dictaturii din țara sud-americană.

Închiderea ambasadelor din cele două țări aliate ale SUA survine, de asemenea, după săptămâni de tensiuni tot mai puternice între Caracas și Washington.

Venezuela a cerut sprijinul Organizației Națiunilor Unite după mai multe lovituri militare americane mortale asupra unor nave aflate în largul coastei sale din Caraibe, despre care Washington susține că transportau droguri. Unele state aliate ale SUA din Consiliul de Securitate al ONU au cerut detensionare și dialog.

Venezuela afirmă că se află într-o situație în care este rațional să se aștepte un atac armat asupra țării pe termen scurt, iar Maduro susține că SUA urmăresc o schimbare de guvern.

Washingtonul nu a răspuns direct acestei acuzații, dar l-a numit pe liderul socialist venezuelean un șef ilegitim al unui „narco-stat”. Statele Unite au anunțat, de asemenea, o nouă forță de combatere a traficului de droguri în cadrul Comandamentului Sudic, structura militară care se ocupă de America Latină.

Guvernele din Zimbabwe și Burkina Faso sunt mai apropiate de Moscova, care a sprijinit Venezuela în cadrul ONU și a acuzat Statele Unite că acționează după „principiul cowboy-ului: trage primul”.