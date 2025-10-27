Venezuela susține că a dejucat o operațiune sub steag fals a CIA în care urma să fie atacată o navă americană

Autoritățile venezuelene au declarat luni că au dejucat ceea ce au descris drept un complot asociat Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA, în care ar fi fost atacată o navă de război americană ancorată în Trinidad și ar fi fost învinuit pentru acest lucru guvernul de la Caracas, transmite AFP.

Ministrul venezuelean al afacerilor externe, Yvan Gil, a spus că a informat guvernul din Trinidad despre presupusa operațiune sub steag fals.

Potrivit oficialului venezuelean, complotul presupunea atacarea unei nave de război americane staționate acolo și învinuirea Venezuelei, „pentru a justifica agresiunea împotriva țării noastre”.

Acuzația vine la o zi după ce Caracasul a anunțat că a arestat ceea ce a numit mercenari asociați CIA.

„Pe teritoriul nostru, o celulă criminală finanțată de CIA și legată de această operațiune sub acoperire este în curs de destructurare”, a declarat Gil.

Președintele american Donald Trump anunțase recent că a autorizat acțiuni sub acoperire în Venezuela și că ia în calcul să lanseze operațiuni pe teritoriul țării latino-americane.

Anunțul a fost făcut în contextul desfășurării de forțe americane din Marea Caraibilor, din largul coastelor venezuelene, pe fondul căreia armata SUA a lansat 10 atacuri asupra unor nave pe despre care spune că erau implicate în traficul de droguri. În operațiunile americane au fost ucise 43 de persoane.

Venezuela susține că scopul final al desfășurării de forțe americane este înlăturarea președintelui Nicolas Maduro.

Celor șapte nave de război americane din Marea Caraibilor li se va alătura portavionul Gerald R. Ford, cel mai mare din lume.

Una dintre aceste nave, USS Gravely, un distrugător cu rachete ghidate, a ajuns duminică în Port of Spain, capitala Trinidad și Tobago, pentru o vizită de patru zile, care presupune inclusiv un antrenament comun cu forțele de apărare locale.