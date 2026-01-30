Venezuela transmite un mesaj de solidaritate pentru Cuba, confruntată cu amenințările lui Trump

Venezuela, un aliat istoric al Cubei, dar al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, a fost capturat de armata americană, şi-a exprimat vineri „solidaritatea” faţă de Cuba, criticând „măsurile punitive” şi ordinul executiv prin care preşedintele american Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările ce vând petrol Cubei, informează AFP, preluată de Agepres.

„Venezuela respinge decretul prezidenţial emis de guvernul SUA”, ce urmăreşte „impunerea de măsuri punitive ţărilor care decid să menţină relaţii comerciale legitime cu Cuba”, se arată într-un comunicat emis de Ministerului de Externe venezuelean. „Venezuela îşi exprimă solidaritatea faţă de poporul cubanez”, asigură în acelaşi text autorităţile de la Caracas.

Venezuela, ţară condusă de guverne de orientare socialistă începând din anul 1999, a fost unul dintre principalii furnizori de petrol ai Cubei. După capturarea preşedintelui Maduro pe 3 ianuarie, Donald Trump a plasat sectorul petrolier venezuelean sub control american.

El a semnat joi un ordin executiv care prevede că Statele Unite „ar putea” impune taxe vamale, de o valoare neprecizată, ţărilor care vând petrol Cubei, invocând o aşa-zisă „ameninţare excepţională” pe care Cuba o reprezintă pentru securitatea naţională americană. Preşedintele american a cerut Cubei să încheie cu SUA un acord „înainte să fie prea târziu”, fără a preciza ce doreşte să obţină printr-un astfel de acord.