Venit în vizită la Berlin, președintele Poloniei se lovește de refuzul Germaniei într-o chestiune istorică

Președintele polonez Karol Nawrocki, în vizită în Germania, alături de președintele german Frank-Walter Steinmeier, pe 16 septembrie 2025, la Berlin. FOTO: Newspix / Zuma Press / Profimedia

Președintele german Frank-Walter Steinmeier a respins marți pretenția omologului său polonez Karol Nawrocki ca Germania să achite Poloniei noi despăgubiri pentru cel de-Al Doilea Război Mondial, informează agenția germană de presă DPA.

Cu ocazia vizitei la Berlin a lui Nawrocki, Steinmeier a reafirmat că problema a fost „lămurită legal din punctul de vedere german”, a scris, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, purtătoarea de cuvânt a președintelui german.

Șeful statului german a adăugat că promovarea comemorării războiului rămâne o preocupare a ambelor părți.

Nawrocki, care se află în prima sa vizită oficială în Germania de la preluarea mandatului prezidențial, a insistat de mai multe ori că Polonia are în continuare dreptul la despăgubiri pentru distrugerile suferite în război, notează Agerpres.

Înainte de a pleca spre Berlin, el și-a anunțat intenția de a discuta subiectul cu Steinmeier și cu cancelarul german Friedrich Merz. DPA apreciază că dialogul cu Steinmeier pe această temă a avut deja loc.

Președintele Germaniei și-a primit oaspetele cu onoruri militare la Palatul Bellevue, reședința sa oficială. Ulterior, cei doi s-au retras pentru discuții care – conform informațiilor obținute de agenția germană de presă – au evidențiat acordul privind nevoia unei cooperări bilaterale strânse, bazate pe încredere, între națiunile lor.

În ciuda diferențelor de opinie privind despăgubirile, atmosfera a fost amicală și constructivă, iar Nawrocki l-a invitat pe Steinmeier în Polonia.

Ulterior, președintele polonez a plecat spre Cancelaria Germaniei, unde urma să se întâlnească cu Merz.

Germania a acordat deja Poloniei despăgubiri la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial prin intermediul unor acorduri în care a fost implicată Uniunea Sovietică, iar în 1953 regimul comunist de la Varșovia a renunțat la orice alte despăgubiri începând din 1954.