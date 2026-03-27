Versiunea „erotică” a ChatGPT a fost suspendată pe termen nedefinit la OpenAI

OpenAI a pus punct unui alt proiect, cel puțin pentru moment. Compania de inteligență artificială condusă de Sam Altman va pune în așteptare „pe termen nedefinit” planurile de a dezvolta o versiune „erotică” pentru ChatGPT, relatează Financial Times, citat de TechCrunch.

Propusul „mod pentru adulți”, pe care CEO-ul Sam Altman îl sugerase pentru prima dată în octombrie anul trecut.

„În decembrie, pe măsură ce vom implementa mai pe deplin restricțiile de vârstă și ca parte a principiului nostru de a trata utilizatorii adulți ca pe niște adulți, vom permite și mai multe, cum ar fi conținutul erotic pentru adulții verificați”, a scris Altman într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare „X”.

Însă anunțul a stârnit controverse considerabile atât din partea grupurilor de supraveghere tech, cât și din partea angajaților OpenAI.

Fidji Simo, directoarea OpenAI pentru Aplicații, le-a spus jurnaliștilor în decembrie că „modul pentru adulți” pentru ChatGPT nu va mai fi lansat în luna respectivă, ci în primul trimestru al acestui an.

Însă în ianuarie, o întâlnire între directorii companiei și consiliul său de consultanți a devenit foarte tensionată, unul dintre experți avertizând că OpenAI ar putea fi pe cale să dezvolte un „antrenor sexy de suicid”, după cum a relatat anterior The Wall Street Journal.

În mijlocul tuturor criticilor, lansarea funcției a fost amânată de mai multe ori.

OpenAI a renunțat săptămâna aceasta și la generatorul său de videoclipuri

Financial Times notează acum că funcția erotică nu mai are în prezent un termen de lansare. Când a fost contactat de jurnaliștii de la TechCrunch pentru un comentariu, un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat că compania „nu are nimic de adăugat în plus”.

Marți, compania a anunțat discret că va deprioritiza „Instant Checkout”, o funcție a ChatGPT care își propunea să transforme chatbotul într-un portal de cumpărături, permițând utilizatorilor să achiziționeze produse de pe site-uri de comerț electronic. Apoi, miercuri, compania a surprins anunțând că va închide Sora, generatorul său AI de videoclipuri.

Toate aceste schimbări au venit după ce în săptămâna anterioară The Wall Street Journal a scris că OpenAI va face o „schimbare majoră de strategie” pentru a se concentra pe țintele sale principale: utilizatorii de business și programatorii.

Decizia a venit în condițiile în care compania lui Altman simte presiunea venită din partea rivalilor de la Anthropic, care a lansat o serie de instrumente pentru afaceri și scris cod în ultimele luni.

