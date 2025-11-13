Versiunea modernă a jafului bancar, bazată pe vasta rețea de ATM-uri și autostrăzi rapide, nu mai merge în Germania. Acum, hoții au pus ochii pe Austria

28 ianuarie 2022, Saxonia Inferioară, Edemissen: Personalul criminalistic al poliției, în fața unei sucursale Volksbank care a fost grav avariată în urma unei explozii. Persoane necunoscute au aruncat în aer un bancomat, provocând pagube importante. FOTO: Julian Stratenschulte / DPA / Profimedia

Timp de ani de zile, era ceva obișnuit: hoții olandezi mergeau cu mașina în Germania și, în miezul nopții, aruncau în aer bancomate, luau banii și se întorceau repede acasă pe autostradă.

Acum, măsurile severe luate de Germania dau roade. Atacurile asupra bancomatelor au scăzut la 115 în 2025, mai puțin de un sfert din numărul maxim – 496 – înregistrat în 2022, an în care, în medie, era dat un astfel de atac în fiecare zi, arată datele furnizate de poliția germană agenției de presă Reuters.

Seria de explozii i-a terorizat pe locuitorii din toată Germania, unde, spre deosebire de alte țări, numerarul rămâne popular, iar bancomatele sunt adesea amplasate direct sub clădiri de apartamente și în zone pietonale. Daunele s-au ridicat la peste 400 de milioane de euro (466,48 milioane de dolari) din 2020 încoace.

„Nivelul de amenințare în Germania rămâne ridicat, în special având în vedere utilizarea explozibililor extrem de instabili”, potrivit unui raport din septembrie al celei mai importante instituții din Germania care luptă împotriva unor astfel de infracțiuni – poliția federală a criminalității (BKA).

În prezent, bandele de hoți conduc puțin mai departe, spre Austria, unde utilizarea numerarului este încă răspândită. Atacurile din Austria s-au dublat în acest an, ceea ce, după cum a precizat BKA, este probabil „un efect de eliminare din Germania”. Poliția olandeză suspectează că sute de bărbați sunt responsabili de aceste atacuri, lucrând în grupări aflate în continuă evoluție, pe măsură ce noii recruți îi înlocuiesc pe cei prinși.

Germanii încă preferă să folosească banii cash

Subliniind mutarea atenției hoților către Austria, procurorii au afirmat că un olandez care a furat 220.000 de euro din bancomate aflate în apropierea Frankfurtului, în 2023, a aruncat în aer bancomate în Viena la începutul acestui an, fugind cu o pradă de 89.000 de euro și provocând pagube de 1,5 milioane de euro.

Persoana respectivă a fost arestată în baza unui mandat de arestare european și așteaptă procesul.

De-a lungul anilor, această variantă modernă a vechiului jaf bancar a apărut din două motive specific germane, spun anchetatorii.

În primul rând, Germania este o națiune bogată, ai cărei locuitori adoră să folosească numerar pentru cumpărături, ceea ce înseamnă că bancomatele sunt numeroase. În al doilea rând, faimoasa rețea de autostrăzi din Germania permite o fugă rapidă.

Băncile germane au investit, de asemenea, peste 300 de milioane de euro în securitate în ultimii ani, potrivit celor mai recente cifre ale Deutsche Kreditwirtschaft, un grup umbrelă pentru instituțiile financiare. Suma reprezintă o picătură în ocean pentru un sector în care profiturile colective depășesc 50 de miliarde de euro anual.

Noile măsuri de securitate includ mecanisme care emit un nor dens de fum atunci când aparatele sunt forțate sau emit coloranți care fac bancnotele inutilizabile. Multe bănci închid acum holurile din jurul bancomatelor pe timp de noapte.

Furturile sunt mai puțin sofisticate decât multe escrocherii online, împotriva cărora forțele de ordine din Germania și din întreaga lume luptă intens.

Săptămâna trecută, Germania a anunțat arestări după o anchetă întinsă pe mai mulți ani asupra unor persoane care au comis fraude. Acestea, cu ajutorul furnizorilor germani de servicii de plată, site-uri false și companii fictive, au furat peste 300 de milioane de euro de la persoane din 193 de țări.

Scădere în Germania, înmulțire în Austria

Conform statisticilor poliției, cazurile de furturi din bancomate au scăzut în acest an în toate cele 16 landuri ale Germaniei, cu excepția a trei.

Landul Renania de Nord-Westfalia, care se învecinează cu Olanda, a fost unul dintre cele mai afectate în 2022, cu 182 de atacuri. În acest an, numărul acestora a scăzut la doar 25.

În ciuda scăderii, daunele colaterale sunt încă semnificative, a subliniat poliția locală, un atac din ianuarie, dat în apropiere de Köln, provocând daune în valoare de 1,8 milioane de euro.

Poliția apreciază cooperarea cu anchetatorii olandezi pentru localizarea și prinderea suspecților. Majoritatea vinovaților au fost olandezi, dar unii sunt germani, francezi și moldoveni. Poliția olandeză nu a răspuns la întrebările Reuters, dar în trecut a recunoscut această tendință.

Poliția din landul Hessa, unde se află capitala bancară a Germaniei, Frankfurt, a creat un instrument care generează o prognoză a probabilității ca un bancomat să fie atacat, pe baza mărcii, locației și a altor variabile.

Săptămâna trecută, parlamentul german a votat majorarea pedepselor cu închisoarea pentru astfel de atacuri.

În Austria, numărul cazurilor a crescut la 29 în acest an, față de 13 în 2024, potrivit cifrelor Ministerului de Interne, care a transmis că a detectat pentru prima dată bandele olandeze în 2023.

Austriacii au cea mai mare preferință pentru plățile în numerar din zona euro, potrivit unui studiu al Băncii Centrale Europene din 2024, ceea ce înseamnă că există o mulțime de ATM-uri.

Poliția din Austria a transmis că cooperează strâns cu poliția din Germania și Olanda.