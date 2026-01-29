Vest Group anunță lansarea proiectului rezidențial Unique Preciziei, în vestul Bucureștiului

Vest Group pregătește lansarea proiectului rezidențial Unique Preciziei, amplasat pe Strada Preciziei, în vestul Capitalei, la aproximativ 100 de metri de stația de metrou Preciziei. Ansamblul este dezvoltat într-o zonă urbană consolidată, cu acces direct la transport public, retail și servicii esențiale.

Proiect rezidențial de mari dimensiuni, cu acces direct la metrou

Vestul Bucureștiului continuă să atragă investiții imobiliare importante, iar zona Preciziei se conturează drept unul dintre polii rezidențiali activi ai orașului. În acest context, Unique Preciziei urmează să fie construit pe un teren cu o suprafață de aproximativ 10.000 mp, în imediata vecinătate a complexului Mega Image Preciziei, terenurile fiind lipite.

Lucrările de construcție sunt anunțate să înceapă în jurul lunii martie 2026, iar ridicarea ansamblului se va realiza în totalitate, într-o singură etapă, fără fazări parțiale.

Poziționarea la doar câteva minute de mers pe jos de stația de metrou Preciziei reprezintă un avantaj semnificativ pentru viitorii rezidenți, asigurând conexiuni rapide către principalele zone ale Bucureștiului.

Regim de înălțime 2S + P + 11 și aproximativ 390 de locuințe

Ansamblul Unique Preciziei va avea un regim de înălțime 2 subsoluri + parter + 11 etaje și va cuprinde aproximativ 390 de unități locative, structurate în:

garsoniere

studiouri

apartamente cu 2 camere

apartamente cu 3 camere

La parterul clădirilor sunt prevăzute spații comerciale, destinate completării serviciilor existente în zonă și deservirii atât a rezidenților, cât și a comunității locale.

Termen de finalizare unitar și livrare simultană a întregului ansamblu

Finalizarea proiectului este estimată la 24 de luni de la începerea lucrărilor de construcție. Un aspect important pentru viitorii proprietari este faptul că întregul complex va fi finalizat în același timp, fără existența unor șantiere active în interiorul ansamblului după mutarea rezidenților.

Această abordare asigură un nivel crescut de confort și predictibilitate pentru cei care aleg să locuiască în cadrul proiectului Unique Preciziei.

Parcare subterană și spații verzi dedicate rezidenților

Proiectul include 476 de locuri de parcare, amplasate în Subsol 1, Subsol 2 și Parter, oferind o soluție organizată pentru necesarul de parcare al ansamblului.

De asemenea, este prevăzut un parc interior și zone verzi, concepute ca spații comune pentru relaxare și socializare, într-o zonă urbană dens construită.

Prețuri orientative și adresabilitate

Prețurile pentru apartamentele cu 2 camere din cadrul proiectului Unique Preciziei încep de la 110.000 de euro + TVA, conform informațiilor disponibile la acest moment.

Prin mixul de locuințe, proximitatea față de metrou, livrarea unitară a ansamblului și poziționarea într-o zonă urbană matură, proiectul se adresează atât persoanelor care caută o locuință pentru uz propriu, cât și investitorilor interesați de proprietăți într-o zonă cu cerere constantă.

Zona Preciziei, tot mai atractivă pentru locuire și investiții

În ultimii ani, vestul Bucureștiului a cunoscut o dezvoltare accelerată, susținută de extinderea infrastructurii de transport și de apropierea față de zonele de business și platformele industriale. Zona Preciziei se remarcă prin accesul rapid la metrou, legături eficiente către centrul orașului și conexiuni bune către ieșirile din Capitală.

Informații suplimentare și actualizări oficiale

Cei interesați de proiectul rezidențial Unique Preciziei pot urmări informațiile oficiale, actualizările privind dezvoltarea proiectului și detaliile despre planurile locuințelor accesând site-ul dedicat www.uniquepreciziei.ro, disponibil în prezent în modul coming soon. Detaliile complete vor fi publicate pe măsură ce proiectul avansează.

