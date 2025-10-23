Veste bună pentru pensionari și asigurați: Limita pentru rețetele compensate a fost majorată

Pensionarii cu venituri de până la 2.020 de lei/lună și persoanele care suferă de boli cronice vor beneficia de medicamente compensate pentru prescripțiile a căror valoare la nivelul prețului de referință este de până la 336 lunar, comparativ cu 330 de lei cât este în prezent, potrivit unei hotărâri adoptate joi de Guvern.

Mai exact, Guvernul a aprobat majorarea limitei valorice până la care persoanele asigurate au dreptul la prescripții medicale compensate, proporțional cu majorarea cotei de TVA care se aplică pentru livrarea medicamentelor începând cu 1 august 2025.



Astfel, limita lunară de 330 de lei se va majora la 336 lei.

Decizia contribuie la menținerea accesului la medicamente compensate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără costuri suplimentare, în condiții similare celor de până la 1 august 2025, data la care a fost majorată cota de TVA pentru medicamentele de uz uman de la 9% la 11%.