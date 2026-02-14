Vestea bună: Trăim mai mult. Vestea proastă? Nu toată lumea își va permite

Vestea bună este incontestabilă: speranța de viață a atins un maxim istoric, trecând de 77 de ani, potrivit datelor Statisticii.

Totuși, în spatele acestei statistici pozitive se ascunde o realitate dură: cu cât trăim mai mult, cu atât avem nevoie de mai mulți bani. Și majoritatea dintre noi nu-i avem, notează Market Watch într-o analiză.

Una din cele mai des întâlnite preocupări și în România e legată de câți bani ai nevoie la pensionare pentru a avea o bătrânețe liniștită. Așa că m-am uitat pe câteva date și am făcut câteva calcule.

Sigur, discutăm despre medii. Presupunem că vă veți pensiona în luna octombrie 2025. Cheltuiala Dvs lunară este de circa 3000 de lei, potrivit Statisticii, nivel pe care doriți să-l păstrați și pe perioada în care veți fi pensionar. De asemenea, ma mai luat în calcul datele Eurostat, care arată că speranța de viață la vârsta de 65 de ani în România este de circa 18 ani. Și că inflația, chiar dacă anul acesta și la anul va fi mai mare, în final va intra în ținta BNR.

Punând cap la cap aceste date, va trebui să dispuneți de circa 1.000.000 de lei (920.000 de lei mai exact) ca să vă conservați nivelul de trai. Dacă aveți deja acești bani, ați putea sta liniștiți.

Dacă nu-i aveți, ar trebui să vă gândiți la cum să-i procurați.

Sigur, structura consumului va fi alta decât în prezent. Poate nu veți cheltui la fel de mult pe haine, dar vor apărea cheltuielile cu medicamentele. Poate veți trăi nu 18 ani de pensie, ci 25 sau 30.

În SUA, publicația The Wall Street Journal a stat de vorbă cu mai mulți octogenari și nonagenari. Unii regretă că nu au fost mai generoși cu ei înșiși, alții că nu au economisit suficient.

Sue Jones credea că are mai mult decât suficienți bani pentru a trăi la pensie. Dar nu se aștepta să trăiască până la 90 de ani. Ea avea 50.000 de dolari într-un cont de pensie, pe lângă pensia de aproximativ 2.900 de dolari pe lună.

Dar venitul ei nu mai acoperea facturile care tot creșteau. Sue a intrat și a ieșit din spital de mai multe ori în acest an, strângând facturi medicale și coplăți pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă. Copiii ei o ajută la cheltuieli pentru că altfel nu ar face față. „Plănuiam să mor la o vârstă mai normală, dar nu asta mi-a rezervat Dumnezeu!”, a spus ea pentru Wall Street Journal.

Modelul tradițional de planificare financiară presupune că ai avea nevoie de 80% din salariu pentru a vă susține stilul de viață în timpul pensionării.

Ty Bernicke, într-un articol din Journal of Financial Planning , o persoană de 75 de ani cheltuiește cu aproximativ 50% mai puțin decât persoana în vârstă medie de 45-54 de ani.

Însă, chiar dacă ați cheltui cu 25% mai puțin la fiecare 10 ani pe măsură ce îmbătrâniți, inflația ar trebui să elimine cu ușurință toate aceste avantaje, deoarece 3% pe an va duce la o creștere a cheltuielilor în 10 ani mult mai mare decât reducerea de 25%.

Sfaturi:

Reduceți cheltuielile cu apartamentul. Mutați-vă într-un apartament mai mic. Așa, reduci și facturile la utilități

Găsiți un job secundar: de la plimbat animale de casă la a avea grijă de copii.

Anulați orice abonamente neutilizate

Încercați să reparați lucrurile singur. Datorită YouTube și internetului în general, putem afla cum se poate repara aproape orice.

Reduceți cheltuielile cu alimentele. Vei fi uimit de cât de mult poți economisi pe parcursul a câteva luni. Una dintre cele mai bune modalități de a face acest lucru este să-ți planifici mesele. Aceasta înseamnă că poți calcula exact cât vei cheltui înainte de a merge la cumpărături și poți reduce șansele de a depăși bugetul.

Desemnați o zi pe lună fără cheltuieli, în care pur și simplu să nu cheltuiți niciun leu. Aceasta ar putea însemna să-ți pregătești toate mesele din ingredientele pe care le ai acasă, să optezi pentru socializare în parc sau acasă și să petreci o seară relaxantă citind sau uitându-te la televizor.

Frica care întrece chiar și teama de moarte

Aproape două treimi dintre americani (64%) se tem că vor rămâne fără bani înainte de a muri. Conform unui studiu realizat de Centrul Allianz pentru Viitorul Pensiunilor, această frică este chiar mai mare decât frica de moarte.

Anxietatea este cea mai intensă în rândul Generației X (70%) și al milenialilor (66%), în timp ce peste 60% dintre baby boomers – dintre care cei mai tineri au acum 61 de ani și aproximativ 10.000 se pensionează în fiecare zi – se tem că banii lor nu vor fi suficienți.

Și nu este deloc nerezonabil.

Creșterea speranței de viață este oun lucru bun, fără discuție. Cu toate acestea, într-o perioadă de creștere a costului vieții și de economii reduse, aceasta devine o provocare economică.

A trăi mai mult este o veste bună. A putea să-ți permiți asta — aceasta este adevărata provocare a generației noastre.