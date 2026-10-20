Vești de la Revolut după ce aplicația a căzut în mai multe țări, inclusiv în România. Lista serviciilor cu probleme
Aplicația financiară Revolut a căzut marți dimineață în mai multe țări ale lumii, printre care și România, acolo unde are peste 5 milioane de clienți. Pe pagina de internet a aplicației, apare o listă cu serviciile care nu funcționează și un mesaj.
„În prezent, se înregistrează o problemă care afectează acest serviciu. Echipa noastră investighează situația și lucrează la remedierea acesteia. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create și vom actualiza pagina de stare imediat ce problema va fi rezolvată”, este mesajul care apare în dreptul fiecărui serviciu afectat. Mesajul este afișat pe pagina de internet a aplicației.
Pe pagină nu apar și alte informații legate de motivele căderii aplicației sau de stadiul remedierii acesteia.
Practic în acest moment, utilizatorii Revolut pot avea probleme cu:
- Logarea în aplicație
- Ieșirea din aplicație
- Plățile cu cardul
- Reîncărcarea prin card bancar
- Transferurile de bani
- Retragerile de la bancomate
- Schimburile valutare
- Tranzacționarea acțiunilor
- Verificarea identității
- Credite
- Criptomonede
- Site-ul Revolut
- Chat de asistență în timp real
- Transferuri interne
- Acces la seif
- Comanda de carduri
- Vizualizarea detaliilor cardului
- Înscrierea pentru contul Business
- Autentificare pentru companii
- Transferuri de afaceri către exterior
- API pentru afaceri
- Aplicație mobilă pentru afaceri
- Aplicație web pentru afaceri
- Plăți prin API-ul pentru comercianți
- Plăți comercianți
- Premium
- RevPoints