Vești de la Revolut după ce aplicația a căzut în mai multe țări, inclusiv în România. Lista serviciilor cu probleme

Aplicația financiară Revolut a căzut marți dimineață în mai multe țări ale lumii, printre care și România, acolo unde are peste 5 milioane de clienți. Pe pagina de internet a aplicației, apare o listă cu serviciile care nu funcționează și un mesaj.

„În prezent, se înregistrează o problemă care afectează acest serviciu. Echipa noastră investighează situația și lucrează la remedierea acesteia. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create și vom actualiza pagina de stare imediat ce problema va fi rezolvată”, este mesajul care apare în dreptul fiecărui serviciu afectat. Mesajul este afișat pe pagina de internet a aplicației.

Pe pagină nu apar și alte informații legate de motivele căderii aplicației sau de stadiul remedierii acesteia.

Practic în acest moment, utilizatorii Revolut pot avea probleme cu: