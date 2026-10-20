Aplicația Revolut a căzut în România și în alte țări. Mesajul companiei cu 5 milioane de clienți români

Aplicația Revolut are probleme marți dimineață în mai multe țări, printre care România și Marea Britanie.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii“, a anunțat Revolut pe unul dintre conturile sale de X.

„Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”, a adăugat acesta.

Unii utilizatori din România primesc următorul mesaj când încearcă să acceseze aplicația: „Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu”.

Alții pot intra în aplicație dar nu pot efectua unele operațiuni.

Sute de români au raportat pe site-ul de profil Downdetector, începând cu ora 09:00, că au probleme cu accesarea aplicației.

Revolut a depășit pragul de 5 milioane de clienți în România, la sfârșitul lunii septembrie 2026, devenind una dintre cele mai populare aplicații financiare din țară, conform Economica. Revolut, companie fintech britanică, cu 70 de milioane de clienți retail în 40 de țări, a intrat pe piața din România în mai 2018, la trei ani de la lansarea globală.