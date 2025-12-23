Vestul SUA este lovit de „un râu atmosferic”. Fenomene meteo extreme în California

După ce o serie de furtuni puternice au lovit nordul Californiei, meteorologii americani au avertizat luni că un sistem cauzat de „un râu atmosferic” se intensifică şi se deplasează spre sud, aducând cu sine vânturi puternice şi ploi torenţiale, informează Xinhua, preluată de Agerpres.

Duminică, apele revărsate în urma inundaţiilor au ucis un şofer în Redding, un oraş din nordul statului american California. Şoferul a fost găsit mort într-un vehicul acoperit de apă, potrivit primarului din Redding, Mike Littau.

Ploile torenţiale sunt provocate de un puternic „râu atmosferic” – un vast coridor de umiditate concentrată, care se deplasează din zonele tropicale. Pe măsură ce sistemul atmosferic se îndreaptă spre sudul Californiei, riscul de inundaţii urbane creşte tot mai mult.

Meteorologii americani au indicat că în centrul oraşului Los Angeles există o probabilitate de 80% ca începând de marţi şi până în ziua de Crăciun să cadă cel puţin 51 de milimetri de precipitaţii, iar de marţi până sâmbătă sunt aşteptate cantităţi cuprinse între 100 şi 200 de milimetri de precipitaţii în cea mai mare parte a comitatului Los Angeles.

Luni, autorităţile americane au continuat să le recomande localnicilor să dea dovadă de prudenţă, sfătuindu-i pe călători să îşi pregătească planuri de rezervă, întrucât statul California se va confrunta cu o săptămână ploioasă şi periculoasă în perioada sărbătorilor de sfârşit de an.