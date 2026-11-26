Și, brusc, îți dai seama că nu mai poți face unele lucruri care, până nu demult, păreau firești. Obosești după câteva trepte urcate, te oprești în timpul unei plimbări pentru a-ți trage sufletul și începi să renunți treptat la activități care făceau parte din viața ta. Toate acestea sunt însoțite, uneori, de o tuse care nu mai trece. Sunt schimbări care apar încet, aproape neobservate, și pe care mulți oameni le pun pe seama fumatului, a vârstei sau a lipsei de condiție fizică. În spatele lor se poate ascunde însă bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC), o boală respiratorie care afectează progresiv capacitatea de a respira și care, netratată corespunzător, poate schimba radical viața unui om.

Ceea ce la început pare un disconfort minor poate deveni, în timp, o limitare a propriei independențe. Iar între momentul în care apar primele simptome și cel în care pacientul primește un diagnostic pot trece ani. Ani în care boala continuă să avanseze. La nivel mondial, estimările indică aproximativ 384 de milioane de persoane afectate de BPOC și aproximativ trei milioane de decese anual asociate acestei boli. În România, amploarea problemei se reflectă și în numărul spitalizărilor. Numai în perioada 2022-2023 au fost identificate aproximativ 81.000 de cazuri de spitalizare continuă și de zi asociate cu BPOC, potrivit unei analize a Societății Române de Pneumologie (SRP).

Aceste probleme au fost discutate în cadrul evenimentului organizat de Societatea Română de Pneumologie cu ocazia Zilei Mondiale a BPOC, la care medici, reprezentanți ai pacienților și ai autorităților au vorbit despre diagnosticul întârziat, riscurile exacerbărilor și dificultățile de acces la îngrijire. Totodată, SRP a lansat Minighidul de management în BPOC conform recomandărilor GOLD 2026, un instrument de lucru pentru medici, care urmărește îmbunătățirea diagnosticului, tratamentului și monitorizării pacienților.

Dar, dincolo de recomandări și statistici, discuția a fost despre o boală care poate schimba profund viața unui om înainte ca acesta să înțeleagă cât de gravă este. Și despre cât de mult contează momentul în care pacientul ajunge la medic.

Cum schimbă BPOC viața de zi cu zi a pacienților

Pentru un pacient cu BPOC, lucrurile care înainte păreau firești pot deveni tot mai dificile. Pe măsură ce boala avansează, dificultățile de respirație pot reduce autonomia și capacitatea de a duce o viață activă. Dar ce este, mai exact, BPOC? Este o afecțiune cronică a plămânilor, caracterizată prin limitarea persistentă a fluxului de aer. Fumatul reprezintă unul dintre principalii factori de risc, însă expunerea îndelungată la poluanți, fum sau alte substanțe iritante poate contribui, de asemenea, la apariția bolii.

Problema este că simptomele se pot instala lent, iar pacienții ajung să se obișnuiască cu ele. În loc să solicite un consult medical, unii își adaptează activitățile la dificultățile de respirație, fără să știe că acestea pot semnala o boală care necesită tratament. Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), explică faptul că diagnosticul de BPOC presupune schimbări importante în viața pacientului, de la adaptarea stilului de viață până la respectarea tratamentului și monitorizarea bolii: „Este nevoie, în primul rând, de înțelegere, de comunicare foarte corectă, directă și transparentă cu medicul, de a menține tratamentul indiferent ce se întâmplă, chiar dacă ne simțim bine”.

Potrivit acestuia, una dintre greșelile pe care le pot face persoanele cu boli cronice este să întrerupă tratamentul atunci când simptomele se ameliorează. În cazul BPOC însă, controlul bolii presupune consecvență, chiar și în perioadele în care pacientul se simte mai bine. O agravare a bolii poate însemna nu doar o internare, ci și o perioadă lungă de recuperare, costuri suplimentare pentru familie și pierderea unei părți din independența pacientului.

Traseul pacientului, prima problemă

Înainte de a primi tratamentul potrivit, pacientul trebuie să ajungă la diagnostic. Iar acest drum nu este întotdeauna simplu. Pentru persoanele din mediul rural sau din localitățile mici și îndepărtate, accesul la un medic pneumolog poate presupune deplasări către orașe mai mari, programări și perioade de așteptare pentru efectuarea investigațiilor.

„Prima problemă este traseul pacientului. Traseul pacientului care trebuie să ajungă la diagnosticare”, subliniază Radu Gănescu, președintele COPAC, atrăgând atenția că mulți pacienți ajung să fie diagnosticați atunci când boala se află deja într-un stadiu avansat. Reprezentantul pacienților atrage atenția că aceștia trebuie să știe unde să se adreseze, să poată ajunge la medic și să beneficieze de investigațiile necesare fără întârzieri. Acesta consideră că serviciile medicale trebuie aduse mai aproape de domiciliul pacienților. Una dintre soluțiile propuse este extinderea accesului la spirometrie, inclusiv printr-o implicare mai activă a medicilor de familie.

„Un alt lucru care cred că este foarte important este introducerea depistării cât mai precoce”, menționează președintele COPAC, explicând că accesul la spirometrie în cabinetele medicilor de familie și efectuarea periodică a acestei investigații în scop preventiv ar putea contribui la diagnosticarea bolii într-un stadiu incipient.

Diagnosticul de BPOC se confirmă prin spirometrie, o investigație neinvazivă care permite evaluarea funcției pulmonare. Cu ajutorul acestui test, medicul poate determina cât aer poate expira pacientul, cât de repede îl poate elimina și dacă există o limitare a fluxului de aer.

O boală ale cărei simptome sunt adesea considerate normale

Prof. dr. Cristian Oancea, vicepreședintele Societății Române de Pneumologie, atrage atenția că pacienții nu ar trebui să aștepte apariția unor simptome severe pentru a solicita un consult.

„Nu trebuie să ai simptome evoluate sau evidente ca să te duci la medic”, explică medicul, recomandând efectuarea unei spirometrii în cazul persoanelor care fumează și prezintă simptome precum tusea sau expectorația. Investigația este neinvazivă și poate contribui la identificarea timpurie a problemelor respiratorii.

Problema subdiagnosticării a fost abordată și de prof. dr. Radu Crișan-Dabija, care a atras atenția asupra faptului că pacienții pot ignora mult timp simptomele, ajungând la evaluarea pneumologică atunci când boala este deja avansată. Medicul a descris BPOC drept o boală extrem de subdiagnosticată, ale cărei simptome sunt adesea ignorate de pacienți: „Să găsim acești pacienți înainte să ne găsească ei. Pentru că ei ne găsesc, de obicei, când este foarte târziu.” Depistarea bolii într-un stadiu mai puțin avansat permite începerea tratamentului și adoptarea unor măsuri care pot încetini evoluția acesteia și pot contribui la menținerea calității vieții pacientului.

Aproximativ 81.000 de spitalizări în doi ani. De ce fiecare agravare a bolii contează

Una dintre cele mai importante probleme în gestionarea BPOC o reprezintă exacerbările, adică episoadele în care simptomele respiratorii se agravează într-un interval scurt. Pacientul poate începe să respire mult mai greu, să tușească mai intens sau să prezinte o cantitate mai mare de secreții. Uneori, aceste episoade pot fi tratate fără internare, însă formele severe pot necesita spitalizare. Dar consecințele nu se încheie întotdeauna odată cu externarea.

Potrivit datelor analizate de Societatea Română de Pneumologie, în perioada 2022-2023 au fost identificate aproximativ 81.000 de cazuri de spitalizare continuă și de zi asociate cu BPOC. Mai mult de 30% dintre cazurile de spitalizare cu diagnostic principal de BPOC au implicat o exacerbare acută. Cifrele arată povara pe care această boală o reprezintă atât pentru sistemul medical, cât și pentru pacienți.

Prof. dr. Cristian Oancea atrage atenția că o exacerbare nu înseamnă doar câteva zile în care pacientul respiră mai greu. Consecințele pot afecta mai multe organe și pot persista după externare.

„După fiecare exacerbare, pacientul pierde din funcția pulmonară, pacientul pierde din funcția cardiovasculară, din funcția musculară, din funcția neurologică”, spune prof. dr. Cristian Oancea, vicepreședintele Societății Române de Pneumologie. Cu alte cuvinte, după un episod sever, pacientul poate să nu mai revină la aceeași capacitate de efort pe care o avea înainte. Activitățile care erau deja dificile pot deveni și mai greu de realizat, iar riscul unei noi internări rămâne important.

Datele medicale incluse în materialele SRP arată că o singură exacerbare moderată a BPOC a fost asociată cu o creștere de 17% a riscului de deces. După două exacerbări moderate în decurs de un an, creșterea riscului a ajuns la 80%.

Aceste procente exprimă creșteri relative ale riscului observate în studii, nu probabilitatea individuală de deces. Ele arată însă cât de importantă este prevenirea episoadelor de agravare.

Mai mult, potrivit acelorași materiale, peste jumătate dintre pacienții spitalizați din cauza unei exacerbări decedează în primii cinci ani după internare. Pentru prof. dr. Cristian Oancea, aceste date arată de ce managementul BPOC trebuie să se concentreze nu doar pe tratarea episoadelor acute, ci și pe prevenirea lor.

O boală care nu afectează doar plămânii

BPOC este cunoscută în primul rând ca o boală a plămânilor, însă efectele sale pot depăși sistemul respirator. În cadrul conferinței, medicii au atras atenția asupra complicațiilor cardiovasculare asociate exacerbărilor. Inflamația și stresul asupra organismului în timpul unui episod sever pot crește riscul unor evenimente cardiovasculare, inclusiv al infarctului miocardic.

Prof. dr. Cristian Oancea explică faptul că, după o exacerbare severă care necesită spitalizare, riscul de infarct poate fi de două până la șase ori mai mare. „Acest risc nu dispare nici la un an de zile. El se diminuează, se înjumătățește, dar nu dispare”, avertizează medicul, explicând că procesele inflamatorii pot continua să afecteze organismul chiar și după ameliorarea simptomelor respiratorii.

De aceea, îngrijirea pacienților cu BPOC trebuie să includă și evaluarea riscului cardiovascular, nu doar monitorizarea funcției pulmonare. Colaborarea dintre pneumologi, cardiologi și medicii de familie este importantă mai ales în cazul pacienților care au și alte afecțiuni cronice. Pentru persoanele care trăiesc cu BPOC, prevenirea exacerbărilor înseamnă, astfel, mai mult decât evitarea unei internări. Înseamnă reducerea riscului unor complicații care le pot afecta sănătatea și independența pe termen lung.

Cât costă o boală descoperită târziu și de ce prevenția contează

Dincolo de impactul asupra pacienților, BPOC pune o presiune importantă și asupra sistemului de sănătate. Prof. dr. Cristian Oancea a vorbit despre costurile asociate îngrijirii pacienților cu BPOC, estimate la aproximativ 300 de milioane de lei anual. Internările, tratamentul exacerbărilor și îngrijirea pacienților cu forme severe ale bolii consumă resurse importante. În același timp, medicii atrag atenția că o parte dintre complicații ar putea fi prevenite prin diagnostic precoce, tratament adecvat și monitorizare.

Această schimbare de abordare presupune ca sistemul medical să intervină înainte ca pacientul să ajungă la spital, prin consultații, investigații, vaccinare conform recomandărilor medicale, sprijin pentru renunțarea la fumat și tratament adaptat riscului individual. Problema finanțării și a utilizării resurselor a fost abordată și de reprezentantul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care a discutat despre importanța serviciilor medicale din ambulatoriu și despre nevoia de a orienta resursele către diagnostic și monitorizare.

Pentru reprezentanții pacienților, finanțarea nu poate fi separată de accesul efectiv la servicii. Radu Gănescu spune că România are nevoie de un circuit medical clar, de servicii mai apropiate de domiciliul pacienților și de o finanțare predictibilă, astfel încât tratamentul să nu fie întrerupt. Președintele COPAC consideră necesară și dezvoltarea unui registru național al pacienților cu boli respiratorii. Un astfel de instrument ar permite o evaluare mai precisă a numărului persoanelor afectate, a nevoilor de tratament și a resurselor necesare. În lipsa acestor informații, planificarea serviciilor medicale și a finanțării rămâne dificilă.

Ce aduce nou minighidul GOLD 2026

În contextul acestor probleme, Societatea Română de Pneumologie a lansat Minighidul de management în BPOC conform recomandărilor GOLD 2026. Documentul vine în sprijinul medicilor de familie, al pneumologilor, al cardiologilor și al altor profesioniști implicați în îngrijirea pacienților cu BPOC. Acesta include instrumente pentru diagnostic, evaluarea riscului de exacerbări, alegerea tratamentului și monitorizarea pacienților, inclusiv după externare.

Minighidul integrează și recomandări privind evaluarea riscului cardiovascular, o componentă importantă în cazul unei boli ale cărei efecte nu se limitează la plămâni. Prof. dr. Cristian Oancea explică faptul că documentul urmărește să ofere medicilor informații actualizate și instrumente practice pentru îngrijirea pacienților: „Trebuie să ținem pasul cu tratamentele inovatoare și, foarte important, trebuie să devenim proactivi și să nu mai fim reactivi”.

Lansarea minighidului reprezintă însă doar unul dintre pașii necesari pentru îmbunătățirea îngrijirii pacienților cu BPOC. Prof. dr. Florin Mihălțan a subliniat, în cadrul conferinței, importanța colaborării între specialitățile medicale, a dialogului cu pacientul, dar și necesitatea unui program național dedicat acestei boli. „Cred că, după lansarea acestei minibroșuri, pașii următori sunt vitali. Adică folosim acest liant între specialități și cu pacientul într-un dialog deschis”, a declarat profesorul Florin Mihălțan. „Deci avem nevoie de un program național. Cu tot ce presupune acest screening prin spirometrie, monitorizarea pacientului, compensare cu educație și, nu în ultimul rând, rezultatele se vor vedea la casa de asigurări”, a adăugat medicul, referindu-se la necesitatea screeningului prin spirometrie, a monitorizării și a educării pacienților.

Pentru pacienți, aplicarea recomandărilor actualizate poate însemna identificarea mai rapidă a bolii, un tratament mai bine adaptat și o monitorizare care să reducă riscul unor noi episoade de agravare.

Dar, așa cum au subliniat și reprezentanții pacienților, existența unor recomandări medicale nu este suficientă dacă acestea nu pot fi aplicate în practică. Radu Gănescu consideră că România trebuie să adapteze și să implementeze modelele internaționale de îngrijire, astfel încât pacienții să poată beneficia efectiv de diagnostic, tratament și servicii medicale: „Știți, noi nu trebuie să inventăm foarte mult prin sistemul de sănătate din România. Avem ghiduri internaționale, avem protocoale, lucruri care se întâmplă la nivelul altor țări”.

Diagnosticul la timp poate schimba viața unui pacient

Una dintre ideile care s-au desprins din discuțiile medicilor și ale reprezentanților pacienților este că BPOC nu poate fi gestionată doar prin tratarea episoadelor de agravare. Este nevoie de prevenție, de diagnostic precoce, de monitorizare și de un traseu medical care să nu lase pacientul să se descurce singur între consultații, investigații și tratamente.

Pentru persoanele cu BPOC, toate acestea pot însemna mai puține internări, o capacitate de efort mai bună și șansa de a rămâne independente cât mai mult timp. Dar, dincolo de cifrele privind spitalizările și costurile pentru sistemul medical, mesajul care rămâne este unul simplu: o boală care afectează respirația ajunge să afecteze întreaga viață. Iar atunci când diagnosticul întârzie sau tratamentul nu este urmat corespunzător, pacientul poate pierde treptat lucruri pe care nu le mai poate recupera în totalitate.

În cazul BPOC, fiecare episod de agravare prevenit contează. Nu doar pentru statisticile sistemului de sănătate, ci pentru timpul pe care un om îl poate petrece acasă, alături de familie, continuând să își trăiască viața. „Prevenind chiar și o singură exacerbare, câștigăm ani de viață”, spune prof. dr. Cristian Oancea. Iar aceasta este, în cele din urmă, miza diagnosticului precoce și a îngrijirii continue: nu doar să tratezi boala, ci să îi oferi pacientului șansa de a-și păstra cât mai mult din viața pe care o avea înainte.

Articol susținut de AstraZeneca