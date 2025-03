Vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, despre blocarea candidaturii lui Georgescu: „O euro-lovitură de stat în stil sovietic”

Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul La Lega, susține că blocarea candidaturii lui Călin Georgescu este „o euro-lovitură de stat în stil sovietic”, prin care românii au fost privați de dreptul de vot.

Într-o postare pe X, vicepremierul Italiei Matteo Salvini critică respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, afirmând că Europa are nevoie de o refondare a sa asfel încât democrația să fie apărată.

„Candidatura lui Călin Georgescu, respinsă în România. O euro-lovitură de stat în stil sovietic. Mai anulează – cu urnele deja deschise – alegerile pe care era pe cale să le câștige, apoi îl arestează, apoi îl exclud direct din alegeri de teamă că ar putea să fie învingător”, a scris Salvini.

„Mai degrabă decât să „Reînarmăm Europa”, mai bine o refondăm ca să apere democrația”, a adăugat liderul La Lega, referindu-se la programul „ReArm Europe” al UE prin care blocul comunitar vrea să stimuleze producția de armament și creșterea cheltuielilor pentru apărare.

