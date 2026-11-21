Clubul Sportiv Dinamo a avut vineri gala de final de an, denumită “Gala Sportului Dinamovist 2026”. Au fost decernate premiile pentru cei mai buni sportivi.

Cel mai bun, recunoscut și elogiat de la gală n-a fost un sportiv, ci un politician. Ministrul de interne Marian Neacșu, proaspăt instalat în funcție, a primit mai multe trofee decât personajul principal al galei, al României și al sportului mondial: David Popovici.

Înotătorul a fost desemnat sportivul anului, deci s-a ales cu un trofeu. Neacșu, de la înălțimea funcției (funcțiilor) pe care le are în politica actuală, a primit două trofee.

Cel care conduce CS Dinamo, Ionuț Popa, i-a dat unul. Șeful COSR, Mihai Covaliu, nu s-a lăsat mai prejos, a venit și el cu unul.

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