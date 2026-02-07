Oana Gheorghiu: Statul nu se poate „juca” cu firmele sale. Guvernul pregătește ghiduri pentru miniștri

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă seara că Guvernul lucrează la elaborarea unor ghiduri destinate miniștrilor, care să stabilească clar ce atribuții au în relația cu companiile de stat și unde se oprește rolul statului ca acționar. Declarațiile au fost făcute într-o emisiune la Antena 3 CNN.

„Încercăm să refacem niște ghiduri miniștrilor. Lucrăm la ele ca să înțeleagă un ministru și un minister ce are voie și ce nu are voie în relația cu o companie de stat”, a spus Gheorghiu.

Vicepremierul a explicat că simplul fapt că statul este acționar majoritar sau unic nu înseamnă că poate interveni discreționar în activitatea unei companii.

„Asta nu înseamnă că statul poate să se joace cu această companie. Rolul ministerului, cel care reprezintă statul în companie, este următorul: să stabilească foarte clar ce tip de consiliul de Administrație are nevoie, profilul oamenilor, dacă e, nu știu, o companie din domeniul transporturilor îi trebuie un finanțist foarte bun, îi trebuie un jurist foarte bun și un om de specialitate din domeniul respectiv, din transporturi, să zicem. Ăsta este primul rol al ministerului”, a precizat aceasta.

Al doilea rol este definirea clară a „scrisorii de așteptări”, care trebuie să includă strategia companiei și indicatori bine definiți. „Asta trebuie să fie clar, să aibă toată strategia în ea, să includă niște indicatori foarte clari”, a spus Gheorghiu.

„Al treilea și cel mai important: indicatorii de performanță, pentru că ce a făcut statul român până acum, s-a prefăcut că pune niște indicatori de performanță și am văzut și am auzit de indicatori de genul: să fie prezent în fiecare zi la muncă sau să se întrunească consiliu o dată pe lună sau la o companie care este monopol să își păstreze numărul de clienți. De exemplu, ăsta era un indicator la o companie care e monopol. Evident că numărul de clienți nu poate să fie un indicator. Aici se oprește rolul ministerului. Deci astea sunt lucrurile cele mai importante”, a explicat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Reforma Consiliilor de Administrație din companiile de stat

Gheorghiu a mai spus că Guvernul a început reforma Consiliilor de Administrație (CA) din companiile de stat. Potrivit vicepremierului, numărul acestora va fi redus, iar ministerele vor putea desemna doar un număr limitat de membri.

„Primul pas a fost făcut, nu mai ai voie să fii în mai multe consilii de Administrație. Al doilea pas important care a fost făcut este că ministerul poate să-și numească maxim un om în consiliu de administrație, dacă e un consiliu format din trei sau maxim doi oameni, dacă e un consiliu format din cinci oameni. Deci s-a redus numărul consiliilor de Administrație. Avem între 3 și 5 în funcție de dimensiune a companiei, iar ministerul poate să aibă doar un singur consilier sau doi, deci trebuie să fie minoritar”, a mai spus Gheorghiu. „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din oameni independenți, asta este deja prin lege”, a precizat Gheorghiu.

Vicepremierul a susținut că reducerea numărului de membri începe deja să ducă la scăderea cheltuielilor, însă efectele reale se vor vedea odată cu restructurările.

„O parte din pierderi încep să se recupereze prin reducerea numărului de membri în consiliile de Administrație, deci se reduc cheltuielile cu consiliu de Administrație, dar se vor vedea când se vor începe cu adevărat restructurările. Acestea pot începe după ce avem consilii de Administrație sănătoase, formate din profesioniști, care le rândul lor au obligația să selecteze niște manageri, niște directori care să facă performanță”, a continuat aceasta.

„Ca și principiu, prima condiție pentru ca o societate să aibă șanse de a deveni performantă este să aibă un consiliu de Administrație format din profesioniști și ne uităm la companiile mari care funcționează pe aceste principii. De aceea merg bine, de aceea fac performanță, pentru că au un consiliu de Administrație care au un interes să-și îndeplinească indicatorii, iar pentru ca să-și atingă interesul trebuie să aibă un manager bun și performant”, a conchis Oana Gheorghiu.