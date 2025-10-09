Vicepremierul PSD Marian Neacșu va controla un grup de lucru pentru probleme de securitate energetică regională

Un memorandum aflat pe ordinea de zi a ședinței de joi a Guvernului arată că vicepremierul Marian Neacșu (PSD) este propus să preia controlul Grupului de Lucru Interdepartamental (GLISE) pentru probleme de securitate energetică regională. Propunerea urmează să fie trimisă sub forma unei note de informare Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT).

Memorandumul a fost semnat de secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea (PSD), ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru (REPER) și Marian Neacșu (PSD).

Ce este Grupul de Lucru Interdepartamental pe care îl va conduce Marian Neacșu

Grupul de Lucru Interdepartamental (GLISE) pentru probleme de securitate energetică regională a fost înființat în 2016, însă de atunci nu a mai fost actualizat în ceea ce privește componența, conducerea și atribuțiile, ceea ce a creat o situație neclară în ceea ce privește coordonarea. Grupul s-a întrunit în special în situații de criză. De exemplu, s-a întrunit în perioada 2022-2023, în timpul crizei energetice, la solicitarea fostului premier Nicolae Ciucă.

Potrivit documentuluui, din această structură fac parte un reprezentant al Administrației Prezidențiale, secretari de stat din ministerele care au atribuții în domeniu, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și ai serviciilor de informații, precum și reprezentanți ai agențiilor de implementare.

„Având în vedere evoluțiile instituționale ulterioare adoptării Memorandumului în discuție, se impun o serie de actualizări ale prevederilor acestuia pentru a asigura continuitatea și coerența gestionării acestei activități”, se arată în Memorandum.

Memorandumul prevede:

Preluarea activităților de îndrumare și control ale GLISE de către domnul Marian Neacșu – viceprim-ministru al Guvernului României;

Preluarea sarcinilor de coordonator al activităților curente ale GLISE de către ministrul energiei;

Reprezentarea la nivel de ministru a ministerelor care dețin calitatea de participanți permanenți în cadrul GLISE, respectiv la nivel de secretar de stat a supleanților, stabiliți prin ordin de ministru;

Introducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a Consiliului Concurenței în calitate de participanți permanenți în cadrul GLISE;

Asigurarea atribuțiilor de secretariat al GLISE de către Secretariatul General al Guvernului;

Propunerile urmează să fie transmise Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT).

Susținerea politică de care se bucură Marian Neacșu

Marian Neacșu deține funcții în Guvern din 2021, când, în guvernarea Ciucă, a fost numit secretar general al Guvernului. Începând cu 2023, deține funcția de vicepremier. Înainte de a ajunge să dețină funcții înalte în Guvern, Neacșu a fost vicepreședinte ANRE, arbitrul pieței Energiei, numit cu sprijinul PSD.

De asemenea, este membru în Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări de la EximBank, de unde a încasat, doar anul trecut, suma de 52.000 de euro.

Neacșu a fost deputat PSD de Ialomița între 2008-2016. Nu a mai putut însă candida pentru un nou mandat, pentru că, în februarie 2016, a fost condamnat definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, pe motiv că și-a angajat fiica la biroul parlamentar.

În decembrie 2021, Marcel Ciolacu spunea că Neacşu nu are în cazier antecedente penale, pentru că acea condamnare „e depăşită juridic”.

Într-o conferință susținută în luna iulie, preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat în repetate rânduri de către reporteri dacă vicepremierul Marian Neacşu, condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru că şi-a angajat fiica la cabinetul parlamentar, n-ar trebui să urmeze exemplul lui Dragoş Anastasiu, care şi-a dat demisia din Executiv după ce a recunoscut că a dat „şpagă de supravieţuire” unei funcţionare ANAF timp de 8 ani. Nicușor Dan a evitat să ofere un răspuns clar, spunând că mai mulți demnitari „au păţit acelaşi lucru”

Și Sorin Grindeanu a fost întrebat, în acea perioadă, despre dubla măsură când vine vorba despre Dragoș Anastasiu și Marian Neacșu. Grindeanu a susținut că condamnarea lui Marian Neacșu nu este o noutate și că între timp a fost reabilitat.

„În ciuda revoltei electoratului față de corupția arogantă a PSD, a informațiilor scoase la lumină de presă, Marian Neacșu rămâne în față”, scria, în luna iunie, Gabriel Andreescu într-un articol de opinie publicat de HotNews.