Vicepremierul Tanczos Barna, recomandări pentru un eventual guvern tehnocrat. „Depinde foarte mult de fiecare ministru”

Tanczos Barna, vicepremier și ministru interimar al Agriculturii, a afirmat, la Digi24, că succesul unui eventual guvern alcătuit din miniștri fără afiliere politică depinde de modul în care fiecare membru al cabinetului își negociază sprijinul în Parlament.

Ministrul UDMR a spus că Uniunea ar fi preferat o variantă de guvern în care miniștrii să aibă afiliere politică.

„Noi am spus de la bun început că varianta cea mai bună cea mai corectă este cea a unui guvern politic, aceasta trebuia încercată în prima fază”, a spus Tanczos Barna.

Pe de altă parte, el nu a exclus ca un guvern de tehnocrați să-și poată atinge obiectivele, însă acest lucru depinde de fiecare ministru.

„Depinde foarte mult de modul în care discută cu comisiile de specialitate din Camera Deputaților și Senat. Un ministru trebuie să aibă legătură foarte bună și un dialog constructiv cu politicienii care votează inclusiv ordonanțele de urgență date de Guvern”, a estimat Tanczos.

Deciziile Guvernului, negociate la Parlament

Din acest motiv, în cazul învestirii de către Parlament, guvernul Tomac va trebui să negocieze susținere în Parlament înainte să-și oficializeze deciziile.

„Altfel nu vor fi susținute de comisii și de partide. Depinde foarte mult de persoana care ocupă funcția de ministru”, a spus vicepremierul dând exemplul comisiilor parlamentare de agricultură unde sunt deputați și senatori care sunt membri ai acestora de 15-20 de ani.

„În cazul unui guvern politic, lucrurile sunt relativ clare”, a conchis Tanczos Barna.

Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al lui Nicușor Dan, a fost desemnat premier, joi seară, de către președintele Nicușor Dan. El este un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu și succesorul lui la conducerea Partidului Mișcarea Populară.

În calitate de premier desemnat, Tomac trebuie convingă partidele parlamentare să-i ofere votul de încredere, să definitiveze programul de guvernare și echipa de miniștri.

Tomac are la dispoziție până pe 14 iunie să își asigure susținerea parlamentarilor. 233 este numărul de voturi pe care el trebuie să-l obțină pentru învestire.