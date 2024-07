Vicepremierul Ungariei: „Niciodată n-am avut sentimente antiromânești/ Interesul românilor și ungurilor este să fie o cooperare”

Vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, a declarat vineri, în cadrul lucrărilor Universităţii de Vară „Tusvanyos”, de la Băile Tuşnad, că este în interesul atât al românilor, cât şi al maghiarilor să existe o cooperare strânsă între cele două ţări, punctând faptul că el nu a avut niciodată sentimente antiromâneşti, informează Agerpres.

„Mama mea e din Ardeal şi chiar m-aş risca să spun, m-aş aventura în a spune că atunci când eram eu copil, mama şi bunica vorbeau în româneşte, ca să nu înţelegem noi. Deci, asta ca să înţelegeţi, eu niciodată n-am avut sentimente antiromâneşti. Asta să fie clar, din capul locului. Totdeauna am zis: interesul românilor, interesul ungurilor, maghiarilor din Transilvania este să fie o cooperare, să existe o cooperare strânsă şi să existe relaţii bune între cele două ţări. Nu suntem nici germani, nici slavi, depindem unii de alţii. Noi depindem de dumneavoastră, români, de România şi dumneavoastră depindeţi de noi”, a spus Semjén Zsolt, potrivit traducerii oficiale.

„Suntem dependenți unii de alții”

El a invocat relația pe care Ungaria o are cu Serbia ca un model pentru cele româno-ungare. „Dacă am reuşit cu Serbia să ajungem la o reconciliere, la un acord istoric, atunci nu văd de ce nu s-ar putea întâmpla acelaşi lucru şi cu România. (…) Deci, noi am întins mâna, avem o deschidere totală şi suntem dependenţi şi unii de alţii”, a declarat viepremierul maghiar

Ca argument în favoarea acestei reconcilieri, oficialul ungar a vorbit despre interesele economice care leagă cele două ţări.

„Dacă dumneavoastră mergeţi cu maşina de la Zahony (oraş din Ungaria – n.red.), graniţa cu Ucraina, puteţi să mergeţi pe autostradă până în Spania, Gibraltar, deci există coridorul acela şi există un coridor economic, dacă doriţi, Est-Vest. Dar, dacă vă suiţi în maşină pe malul Mării Negre, spre exemplu, şi doriţi să ajungeţi până în Marea Baltică, nu există autostrăzi, nu puteţi ajunge de la un capăt până la altul mergând pe autostradă”, a exemplificat vicepremierul Ungariei.

Acesta a susţinut că a existat o perioadă foarte bună a relaţiilor româno-ungare în timpul preşedintelui Traian Băsescu, „după care domnul Băsescu şi-a schimbat părerea la un moment dat”, şi a amintit şi de proiectele de finanţare depuse de cele două ţări atunci când Elena Udrea se afla în Guvern.

„Ştiu că există posibilitatea şi am avut exemple foarte bune de cooperare în toate domeniile între cele două ţări, cooperare eficientă, care a dat rezultate, deci nu văd de ce nu ar exista o situaţie în care am putea avea o cooperare la fel de de eficientă şi la fel de rodnică”, a arătat Semjén, potrivit traducerii oficiale.

Neadmiterea în Schengen, „o mare porcărie”

Vicepremierul Ungariei a catalogat ca fiind „o foarte mare porcărie”, faptul că România nu a reuşit să adere pe deplin la Schengen, criticând şi faptul că Serbia nu a aderat încă la Uniunea Europeană.

„Este o foarte mare porcărie că, din păcate, România încă nu a reuşit să adere la Schengen. România a îndeplinit absolut toate condiţiile. Şi aici vreau să mai adaug că la fel de strigător la cer este faptul că Serbia nu aderat încă la UE, deşi Serbia a îndeplinit toate condiţiile de aderare, la fel şi în cazul aderării la Schengen cu România. Deci, repet, interesele noastre ne leagă, interesele noastre sunt comune, trebuie să înţelegem acest lucru”, a arătat acesta.

Teamă de AUR la Budapesta

Semjén a mai vorbit şi de riscul pe care îl reprezintă AUR pentru relaţiile româno-ungare, dacă acest partid ar intra în coaliţia de guvernare.

„A existat o relaţie foarte bună între cele două guverne, de la Bucureşti şi de la Budapesta, relaţii sunt foarte bune între FIDESZ şi PSD, spre exemplu, dar există un mare, mare risc, şi anume AUR-ul. AUR-ul poate schimba, sau poate veni în locul PSD-ului la guvernare, sau poate intra la guvernare, pentru că se schimbă, nu-i aşa, lucrurile. Deci, s-ar putea să vină la putere, la un moment dat, să intre în coaliţie AUR, spre exemplu”, a spus vicepremierul ungar, potrivit traducerii asigurate de organizatori.

Semjén Zsolt a participat, alături de preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la o dezbatere cu intitulată „Vedere din Bruxelles după război”, în care s-a discutat despre situaţia există în Uniunea Europeană, după alegerile din 9 iunie, despre relaţiile transatlantice dar şi despre războiul din vecinătate.