Vicepreședintele american JD Vance dă vina pe imigrație pentru violențele din Franța

Vicepreședintele american JD Vance a susținut sâmbătă că imigrația este responsabilă pentru violențele care au izbucnit în cursul protestelor din Franța și a acuzat opoziția democrată că dorește același „viitor” pentru Statele Unite.

„Progresiștii occidentali au importat Lumea a Treia în Franța și în alte țări, în numele diversității și al compasiunii. Au ignorat chestiuni fundamentale legate de asimilare și compatibilitate. Li s-a spus că se va ajunge aici, dar nu au ascultat”, a scris Vance pe platforma X.

„Mă rog ca Franța – o țară frumoasă, cu o populație minunată – să pună capăt acestei nebunii înainte ca și alte monumente să ardă”, a adăugat republicanul, comentând pe marginea unei înregistrări video în care apare primăria din Limoges în flăcări, relatează AFP și dpa, conform Agerpres.

JD Vance, considerat un potențial candidat pentru alegerile prezidențiale din 2028, a făcut o paralelă cu alegerile legislative parțiale care vor avea loc pe 3 noiembrie în SUA, scrutin care, în prezent, nu se anunță a fi favorabil Partidului Republican.

„Sper că americanii sunt atenți. Acesta este viitorul pe care legiuitorii democrați îl doresc pentru țara noastră”, a mai subliniat vicepreședintele.

Politicianul conservator în vârstă de 42 de ani, care reprezintă aripa cea mai naționalistă a Partidului Republican, critică frecvent politicile privind imigrația din Europa, pe care le consideră prea permisive.

Franța, sub asediul violențelor

Peste o jumătate de milion de oameni au protestat sâmbătă în Franța față de scumpiri și problemele din școli. Marșurile au fost urmate de ciocniri violente între forțele de ordine și grupuri de manifestanți. Peste 1.200 de persoane au fost arestate sâmbătă.

În timp ce sute de mii de oameni au protestat pașnic în zeci de orașe, grupuri marginale au luat în vizor clădiri publice, magazine de lux și supermarketuri. De asemenea, au fost atacate vehicule ale poliției și ofițeri.

În orașul Limoges, primăria a fost „în mare parte distrusă” de un incendiu provocat de protestatari mascați, a declarat pentru agenția AFP prefectul regional.

„Acoperișul s-a prăbușit peste etajele inferioare, cu excepția aripii de vest, iar două treimi din fațada clădirii au dispărut deja”, a spus prefectul local Maurice Barate. Pagubele aduse clădirii vechi de 143 de ani reprezintă o „catastrofă pentru patrimoniu”, a adăugat el.