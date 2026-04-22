Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: „Ilie Bolojan rămâne premier, indiferent ce face Partidul Social Democrat”

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a susținut miercuri, într-o postare pe Facebook, că premierul Ilie Bolojan își păstrează funcția chiar dacă Partidul Social Democrat (PSD) își retrage miniștrii din Guvern.

„De ce rămâne Ilie Bolojan premier, indiferent de ce face PSD. PSD urmează să-și retragă miniștrii din Cabinetul Bolojan. Unii susțin că acest lucru ar duce automat la căderea Guvernului și a premierului. Această teză este constituțional greșită. Retragerea miniștrilor PSD nu înseamnă că premierul se schimbă. Înseamnă că posturile lor devin vacante și că, pentru maximum 45 de zile, interimatul este asigurat de ceilalți miniștri rămași în coaliție”, a scris Muraru.

Vicepreședintele liberal afirmă că mandatul unui guvern încetează „prin două căi și numai două”: adoptarea unei moțiuni de cenzură sau demisia premierului.

„Nu există niciun mecanism prin care respingerea unor miniștri propuși în locul celor demisionați să ducă automat la demiterea premierului sau a întregului Guvern”, a susținut acesta, adăugând că „logica constituțională e clară și nu lasă loc de interpretare”.

Muraru a mai explicat că, la finalul celor 45 de zile de interimat, premierul se prezintă în Parlament doar cu lista noilor miniștri.

„Parlamentul votează doar pentru acești miniștri, nu pentru premier și nu pentru întregul Cabinet. Dacă Parlamentul respinge noii miniștri propuși, Guvernul nu cade. Interimatul la posturile vacante se prelungește”, a afirmat el.

Calculul pentru o moțiune de cenzură

Muraru mai spune că singura cale de a demite Guvernul este o moțiune de cenzură care să întrunească majoritatea parlamentară.

„PSD (130) + AUR (90) = 220 de voturi, insuficiente pentru a trece o moțiune de cenzură. Ar fi nevoie de susținerea majorității grupurilor mici (SOS, POT, PACE, neafiliați — în total circa 62 de parlamentari), ceea ce este incert și greu de obținut”, consideră liberalul.

„Ilie Bolojan rămâne premier atât timp cât nu demisionează și atât timp cât nu este demis printr-o moțiune de cenzură care trece votul în Parlament”, a concluzionat Muraru.

Criză politică

România a intrat luni în criză politică, după ce PSD, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului Bolojan.

Într-un eveniment intitulat „Momentul adevărului”, organizat la Palatul Parlamentului, votul exprimat de social-democrați a fost covârșitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”.

Luni seară, după o ședință a Partidului Național Liberal, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că va continua să își exercite mandatul.

Conducerea PSD a stabilit în forurile interne ca miniștrii social-democrați să își depună demisiile din Guvern joi.

Potrivit unor surse din PSD care au vorbit cu HotNews, înainte să își demisia, miniștrii PSD își vor delega atribuțiile către secretari de stat din minister de la PNL, USR sau UDMR, astfel încât să nu fie blocat guvernul.

Sursele au mai precizat că PSD va informa Parlamentul și Administrația Prezidențială că s-a schimbat componența politică a Guvernului, și va lăsa câteva zile premierului să meargă în Parlament pentru a cere un nou vot de încredere. O moțiune de cenzură va fi depusă în cazul unui refuz al premierului de a veni să ceară votul și nu înainte de 1 mai, au mai precizat sursele.

PSD are un vicepremier – Marian Neacșu – și șase miniștri în Guvernul Bolojan: Radu Marinescu (Justiție), Florin Manole (Muncă), Alexandru Rogobete (Sănătate), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie) și Ciprian Șerban (Transporturi).

De asemenea, va demisiona și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, potrivit surselor HotNews.