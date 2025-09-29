Farsorii ruși ai lui Victor Ponta îl contrazic: „Una dintre cele mai patetice scuze”

Vladimir Kuznețov, unul din realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”, a declarat că a rămas surprins că fostul premier Victor Ponta a negat că a fost victima unei glumele orchestrate împreună cu al său coleg, Aleksei Stoliarov.

„Am fost puțin surprinși de declarația lui Victor Ponta că ar fi fost o înțelegere între noi pentru a face această farsă. Este una dintre cele mai patetice scuze pe care le-am auzit vreodată. Desigur, mulți politicieni mint. Dar domnul Ponta a venit cu o minciună foarte stupidă”, a scris Vovan pe contul său de X.

Acesta i-a sugerat și o replică mai bună, în opinia sa, pe care putea să o dea după ce a picat în plasa celor doi farsori ruși.

„Dacă ar fi fost mai inteligent, ar fi spus că era fericit să se afle în aceeași companie cu politicieni și celebrități precum prințul Harry, Billie Eilish, Henry Kissinger și mulți alții”, a mai scris Kuznețov.

În final, a avut și un mesaj pentru Ponta: „Să-i urăm lui Victor să fie mai sincer cu alegătorii și cu farsorii”.

Victor Ponta a fost sunat de doi farsori ruși, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”, iar fostul premier a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei Petro Poroșenko, potrivit Digi24.

El a vorbit minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale, despre Călin Georgescu, despre oligarhul Vladimir Plahotniuc, despre liderii politici de la București, Chișinău și Kiev, și a criticat Bruxellesul și pe Volodimir Zelenski.

Ulterior, fostul premier a susținut că nu a fost păcălit de cei doi comedianți ruși și că a fost vorba, de fapt, despre o glumă stabilită cu autorii.

„A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”, a spus Victor Ponta într-o reacție la solicitarea Digi24.