Victor Ponta, după ce a fost somat de Marcel Ciolacu să se retragă: „Îl asigur că voi fi ales președinte și îl voi da afară”

„Cred că domnul Ciolacu ar trebui să se retragă rapid din funcția de premier – altfel îl voi da eu afară după ce ajung președinte!”, a reacționat joi, într-o declarație pentru HotNews, Victor Ponta, după ce Marcel Ciolacu i-a cerut anterior în cursul zilei să se retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale. Solicitarea șefului Guvernului a venit în contextul în care Ponta a făcut cunoscut faptul că, în 2014, în calitate de prim-ministru, a fost de acord „să inunde sate românești pentru a salva orașe străine”.

„Cred că dl. Ciolacu ar trebui să se retragă rapid din funcția de premier – altfel îl voi da eu afară după ce ajung președinte! După ce a prăbușit economic România , a înșelat militarii, pensionarii și oamenii de afaceri, a îndatorat România cu 100 de miliarde de euro, a anulat alegerile legitime din noiembrie și a prăbușit PSD la cel mai slab scor electoral din istorie și l-a vândut către PNL și Nicușor Dan, a dus în ridicol relația României cu SUA și a pierdut banii europeni din PNNR din cauza incompetenței și corupției pe care o patronează!”, a transmis Victor Ponta, pentru HotNews.ro.

„Am văzut că a primit asigurări publice de la Nicușor Dan că va rămâne premier în continuare!”, a continuat fostul lider PSD.

„Eu îl asigur că voi fi ales de români că președinte al României și îl voi îndepărta imediat din funcția de premier în care face atât de mult rău României! Nu îi garantez un avion privat pentru plecare!”, a mai spus Victor Ponta, pentru HotNews.

Ulterior, fostul premier și lider PSD a postat un mesaj similar pe pagina lui de Facebook.

Premierul Marcel Ciolacu a făcut un apel la Victor Ponta să se retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale ca urmare a declarațiilor făcute cu o seară înainte la un podcast în care a povestit că în 2014 a decis să protejeze Belgradul de inundații și a ales să fie inundate sate românești.

Într-un podcast moderat de Robert Turcescu, Victor Ponta a spus că are cetățenia sârbă pentru că în 2014 i-a „ajutat cu o chestie extraordinară”. El susține că atunci a dat „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”, ca să nu se inunde Belgradul. Întrebat de ce a fost nevoie de acea dispoziție dată de el, Ponta a spus: „Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat”.

Marcel Ciolacu i-a reproșat lui Ponta că a ascuns decizia de cetățenii români și că nu a pus pe primul loc interesele țării sale.

„Când ești prim-ministru sunt multe momente în care ești nevoit să iei decizii grele. Dar ele nu trebuie ascunse niciodată de proprii cetățeni. Să recunoști senin – după ani de zile! – că ai fost de acord, în calitate de prim-ministru al României, să inunzi sate românești pentru a salva orașe străine și să te lauzi că, drept recompensă, ai primit cetățenia altui stat, e clar că joaca de-a suveranismul nu mai ține!”, a scris Ciolacu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Aceasta a fost a doua reacție a premierului Marcel Ciolacu la declarațiile lui Victor Ponta despre ordinul dat la momentul inundațiilor din 2014, după ce, în urmă cu câteva ore, precizase că atunci când ești prim-ministru „iei decizii câteodată mai greu de explicat”.

Explicațiile lui Ponta

Niciun locuitor din zona riverană a Dunării nu a fost in pericol și nicio gospodărie nu a fost grav afectată în urma inundațiilor din 2014 când în calitate de premier a decis să dea „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier” ca să nu se inunde Belgradul, a transmis Victor Ponta într-un mesaj pe Facebook în care clarifică declarațiile din ziua precedentă când a spus că a ales „să inunde partea românească” pentru a proteja Belgradul.

„În 2014 am avut grijă în primul rând de români – niciun locuitor din zona riverană a Dunării nu a fost in pericol – nicio gospodărie nu a fost grav afectată! Am salvat și mii de vieți omenești din țara vecină și prietenă Serbia, așa cum trebuie să facă un bun vecin și un bun creștin! Criminalii care spun că trebuia să lăsăm să moară oamenii ca sa nu afectăm câteva hectare de câmp nu au nici inima nici minte!”, a transmis anterior în cursul zilei de joi Victor Ponta, într-un mesaj publicat pe Facebook.

El a criticat reacțiile apărute în spațiul public după afirmațiile făcute miercuri. Printre cei care l-au criticat se numără Nicușor Dan, contracandidat al lui Ponta în alegeri, sau premierul Marcel Ciolacu.

„În vremuri grele adevărații lideri iau decizii pentru oameni – iar haterii critică și dezinformează!”, a scris Ponta.

Replică și pentru liderii PSD care i-au cerut retragerea

După ce Marcel Ciolacu i-a cerut joi lui Victor Ponta să se retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale din luna mai, o parte dintre foștii lui colegi de partid l-au criticat vehement în urma declarațiilor sale privind inundațiile din 2014.

„Sunt liderii din «Grupul Nordis» – cei care au distrus și România și PSD”, a precizat, pentru HotNews, Victor Ponta.

Printre cei care l-au criticat și i-au solicitat retragerea din cursa prezidențială se numără Daniel Băluță, Lucian Romașcanu, Ciprian Șerban și Adrian Câciu.

România s-a confruntat în 2014 (atât în primăvară, cât și în vară) cu inundaţii grave, zeci de judeţe din ţară având de suferit în urma ploilor abundente, care au dus la creşterea debitelor râurilor şi la alunecări de teren. Sute de oameni au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele, după ce apa le-a distrus parţial sau în totalitate, iar mii de forţe de ordine au acţionat în zonele afectate. Inundaţiile au produs pagube estimate la milioane de euro, a scris atunci Agerpres.

Primele inundaţii au fost înregistrate încă din luna martie a acelui an, cele mai afectate fiind Olt şi Dolj.

În inundațiile din 2014, peste două mii de locuințe au fost luate de viituri sau au fost complet distruse de ape. De exemplu, în luna mai a acelui an, sute de gospodării au fost inundate în județe precum Dâmbovița și Argeș. Au fost inundate sute de case și în Vâlcea, Dolj, Mehedinți sau Teleorman.