Victor Ponta, lângă Makaveli la negocierile cu parlamentari care au plecat din partidele POT și SOS. Ce planuri are fostul lider PSD

Victor Ponta, fost premier și fost lider PSD, s-a întâlnit, sâmbătă seară, cu mai mulți senatori și deputați care au intrat în Parlament pe listele POT și SOS România, dar care între timp au părăsit aceste partide, spun surse politice pentru HotNews. Potrivit imaginilor obținute de HotNews, lângă Ponta a stat Makaveli, influencerul care vrea să candideze la alegerile de la Primăria Capitalei.

Întâlnirea lui Ponta parlamentarii radicali ai care au format grupul de la Senat „PACE – Întâi România” a avut loc la o gală organizată de Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România (TIAD), la un hotel din București, conform surselor HotNews.

„Ponta ar dori o colaborare cu senatorii și deputații din grupul PACE”, susțin persoane care sunt la curent cu discuțiile, însă care au dorit confidențialitate.

Grupul PACE de la Senat are în acest moment 11 membri: 9 senatori ajunși în Parlament pe listele SOS România, condus de Diana Șoșoacă, și doi senatori aleși pe listele POT, condus de Anamaria Gavrilă. Toți cei 11 au părăsit partidele și au format astfel grupul PACE.

Celor 11 senatori din grupul PACE li se adaugă aproximativ alți 20 de deputați, în prezent neafiliați, care sunt încă în așteptarea oficializării grupului PACE și de la Camera Deputaților, conform surselor politice cu care HotNews a discutat.

Vrea să facă o nouă majoritate cu AUR sau cu PSD

Una dintre variantele discutate în aceste zile este ca Victor Ponta, care este deputat ales pe listele PSD, partid din care a fost exclus după ce a candidat la alegerile prezidențiale din 2025, să se alăture grupului PACE.

Nu singur însă. El urmează să coopteze actuali parlamentari ai PSD, nemulțumiți de direcția partidului, potrivit surselor.

„Se negociază. El are parlamentarii lui, dar nu au grup. Totul depinde de situația din PSD, pentru că sunt destui nemulțumiți acolo. El are aproximativ 20 de parlamentari”, spun sursele HotNews.

Dacă Victor Ponta s-ar alia cu cei de la grupul PACE și ar aduce alături de el și alți 20 de parlamentari de la PSD, s-ar forma un grup parlamentar de 50 de aleși, conform estimărilor.

„Se caută o nouă majoritate fie cu AUR, fie cu PSD. Ar fi forțată mâna PSD-ului când ar vedea că le-au plecat dintr-un foc 20 de parlamentari. Ponta nu mai are încredere în Grindeanu”, susțin aceleași surse politice.

Poze cu Makaveli

Victor Ponta îl va susține cel mai probabil pe influencerul Makaveli, pe numele său real Alexandru Zidaru, pentru primăria Capitalei, conform acelorași surse. El este deja susținut de grupul PACE. De altfel, la întâlnirea de sâmbătă seara, Makaveli a stat lângă Victor Ponta, conform imaginilor obținute de HotNews.

De altfel, Makaveli a postat și o fotografie cu Victor Ponta pe Instagram, sâmbătă seara.

Makaveli este unul dintre influencerii plătiți de Bogdan Peșchir care apar în documentul SRI desecretizat după ședința CSAT și după anularea alegerilor din 2024. El apare ca făcând parte din rețeaua vastă de personaje cu notorietate ridicată pe TikTok care l-au promovat pe fostul candidat Călin Georgescu.

În 16 decembrie 2024, chemat la audieri la IGPR în dosarul finanțării ilegale pe TikTok a lui Călin Georgescu, influencerul Makaveli a folosit cuvinte obscene la adresa soției jurnalistului Antena 3 CNN Mihai Gâdea. Câteva zile mai târziu, în 20 decembrie, prezent cu Diana Șoșoacă la Parlament, cei doi au făcut scandal pe holurile instituției

La întâlnirea de sâmbătă seară cu Victor Ponta au mai participat din partea grupului PACE senatorii Ninel Peia, Clement Sava, Adrian Peiu, Dorin Petrea, Liviu Fodoca, Dumitru Borţun și deputatul Călin Groza, conform surselor HotNews.