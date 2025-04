Victor Ponta revine cu explicații după ce a spus că în 2014 a decis să protejeze Belgradul de inundații și a ales să fie inundate sate românești: „Am salvat vieți omenești”

Niciun locuitor din zona riverană a Dunării nu a fost in pericol și nicio gospodărie nu a fost grav afectată în urma în urma inundațiilor din 2014 când în calitate de premier a decis să dea „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier” ca să nu se inunde Belgradul, a transmis Victor Ponta într-un mesaj pe Facebook în care clarifică declarațiile din ziua precedentă când a spus că ales să inunde „să inunde partea românească” pentru a proteja Belgradul.

„În 2014 am avut grijă în primul rând de români – niciun locuitor din zona riverană a Dunării nu a fost in pericol – nicio gospodărie nu a fost grav afectată!

Am salvat și mii de vieți omenești din țara vecină și prietenă Serbia, așa cum trebuie să facă un bun vecin și un bun creștin! Criminalii care spun că trebuia să lăsăm să moară oamenii ca sa nu afectăm câteva hectare de câmp nu au nici inima nici minte!”, a transmis Victor Ponta într-un mesaj publicat pe Facebook.

El a criticat reacțiile apărute în spațiul public după afirmațiile făcute miercuri. Printre cei care l-au criticat se numără Nicușor Dan, contracandidat al lui Ponta în alegeri, sau premierul Marcel Ciolacu.

„În vremuri grele adevărații lideri iau decizii pentru oameni – iar haterii critică și dezinformează!”, mai scrie Ponta.

Ce a povestit miercuri Ponta

Într-un podcast moderat de Robert Turcescu, Ponta a spus că are cetățenia sârbă pentru că în 2014 i-a „ajutat cu o chestie extraordinară”. Mai exact, a povestit că a dat „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”, ca să nu se inunde Belgradul. Întrebat de ce a fost nevoie de acea dispoziție dată de el, Ponta a spus: „Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat”.

„Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU (n.red.: inspectoratele pentru situații de urgență), am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa”, a detaliat Ponta.

Inundațiile din 2014

România s-a confruntat în 2014 (atât în primăvară, cât și în vară) cu inundaţii grave, zeci de judeţe din ţară având de suferit în urma ploilor abundente, care au dus la creşterea debitelor râurilor şi la alunecări de teren. Sute de oameni au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele, după ce apa le-a distrus parţial sau în totalitate, iar mii de forţe de ordine au acţionat în zonele afectate. Inundaţiile au produs pagube estimate la milioane de euro, a scris atunci Agerpres.

Primele inundaţii au fost înregistrate încă din luna martie a acelui an, cele mai afectate fiind Olt şi Dolj.

În inundațiile din 2014, peste două mii de locuințe au fost luate de viituri sau au fost complet distruse de ape. De exemplu, în luna mai a acelui an, sute de gospodării au fost inundate în județe precum Dâmbovița și Argeș. Au fost inundate sute de case și în Vâlcea, Dolj, Mehedinți sau Teleorman.

De asemenea, în mai 2014 Dunărea a depășit cotele de pericol, iar apele s-au revărsat în localități din județe precum Dolj și Mehedinți.