Victorie pentru statul român la Curtea Supremă în procesul cu Gabriel Resources. Sechestru pe acțiunile companiei canadiene care deținea proiectul Roșia Montană

Decizia luată joi de Înalta Curte de Casație și Justiție este definitivă și are ca scop protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investițiile de la mina de aur Roșia Montană, potrivit unui comunicat transmis de instanța supremă.

Punerea sub sechestru a acțiunilor Gabriel Resources a fost decisă de ANAF, dar ea a fost contestată de compania canadiană. Decizia dată de Secția Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme dă câștig de cauză definitiv statului român.

Concret, prin măsura sechestrului asigurator, în situația în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 de lei (n.r. peste 9 milioane de euro) în termenele prevăzute de lege, acțiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului.

Datoria reprezintă cheltuielilor efectuale de statul român în arbitrajul internațional deschis de Gabriel Resources după ce România a blocat exploatarea aurului de la Roșia Montană, în județul Alba.

Despăgubiri după victoria în procesul privind Roșia Montană

Pe 8 martie 2024, România a câștigat în arbitrajul internațional privind Roșia Montană în care Gabriel Resources cerea despăgubiri de aproximativ 6,7 miliarde de dolari. În plus, Centrul Internaţional de Reglementare a Disputelor privind Investiţiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) a acordat României despăgubiri pentru cheltuielile din timpul procesul. Pentru plata acestor despăgubiri, Curtea Supremă a dispus acum sechestru.

Conform documentului prin care s-a comunicat hotărârea, decizia a fost luată cu majoritate și stabilește inclusiv o serie de daune pe care compania Gabriel Resources va trebui să le plătească României, sume de bani care țin de cheltuielile de judecată. În total este vorba de circa 1,1 milioane de euro, 30,3 milioane de lei și 0,928 milioane de dolari.

Totodată, conform deciziei, Gabriel Resources trebuie să mai plătească circa 1,4 milioane de dolari pentru costurile procesului de arbitraj.

În decembrie 2013, sub presiunea publică, proiectul privind Legea minelor a picat în Parlament, iar proiectul exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană a fost oprit. Gabriel Resources a dat în judecată România pentru a cere despăgubiri, dar a pierdut procesul.