Victorie istorică pentru pro-europeni în Letonia. Partidul premierului Andris Kulbergs a obținut un scor record

În ciuda ascensiunii populiștilor, Letonia își menține orientarea către Occident în urma alegerilor parlamentare de sâmbătă, câștigate cu o majoritate confortabilă de partidul „Lista Unită” a prim-ministrului în exercițiu Andris Kulbergs, pro-european și pro-ucrainean, notează AFP.

Victoria oficială a formațiunii conservatoare „Lista Unită” (AS), condusă de Kulbergs, care a surprins pe toată lumea cu o campanie de succes, îi oferă acestuia perspectiva de a deveni viitorul șef al guvernului în urma victoriei decisive, informează duminică EFE, preluată de Agerpres.

Kulbergs, un director din sectorul privat care a intrat recent în politică, a considerat că rezultatul de sâmbătă reflectă dorința de „schimbare” a alegătorilor dintr-o țară cu 1,8 milioane de locuitori, care se confruntă cu stagnarea economică și declinul demografic.

Provocarea după victoria în alegeri

Provocarea pentru el este acum aceea de a forma o coaliție majoritară în Saeima, parlamentul unicameral al acestei foste republici sovietice, membră a Uniunii Europene și a NATO, care se învecinează cu Rusia și Belarus.

„Lista Unită” a obținut 35,3% din voturi, adică 42 de locuri din 100, o performanță fără precedent în istoria democratică a țării de la independența sa din 1990, după numărarea a 99,99% din buletinele de vot, potrivit Comisiei Electorale a statului baltic, care semnalează, de altfel, o prezență scăzută la urne (51,8%).

„Lista Unită” a obținut cea mai mare victorie electorală parlamentară din istoria țării de când Letonia și-a recăpătat independența față de Uniunea Sovietică în 1991, potrivit Deutsche Welle.

Un partid populist și-a dublat scorul

O victorie zdrobitoare, care a dus la mai mult decât dublarea rezultatului partidului populist și național-conservator „Letonia pe Primul Loc” (LPV).

Acesta a obținut 92.515 voturi (13,35%) – asigurându-și 17 mandate parlamentare – în cadrul unor alegeri la care au avut drept de vot aproximativ 1,5 milioane de letoni.

Pe locul al treilea s-a situat formațiunea social-conservatoare „Puterea Suverană / Noi Letoni” (SV/JL), care a obținut 15 mandate cu 80.784 de voturi (11,66%).

Aceasta a fost urmată de partidul național-conservator „Alianța Națională” (AN), care și-a asigurat 11 mandate parlamentare cu 63.214 voturi (9,12%).

Partidul social-democrat Progresiștii (P) s-a clasat pe locul al cincilea, obținând 48.002 voturi (6,92%) – ceea ce i-a asigurat nouă mandate – fiind urmat de formațiunea centristă Noua Unitate (JV), care a câștigat șapte locuri cu 42.080 de voturi (6,07%).

Victoria, anticipată de Kulbergs

Kulbergs anticipase perspectiva guvernării, stabilind priorități clare pentru viitorul executiv.

„În noul guvern, dacă voi avea ocazia să îl conduc, primul lucru (care trebuie abordat) este, cu siguranță, bugetul”, a declarat prim-ministrul, potrivit relatărilor postului public de radiodifuziune leton LSM.

Odată cu victoria AS, Kulbergs are asigurată primirea mandatului din partea președintelui pentru a forma un guvern de coaliție, o sarcină în realizarea căreia s-ar putea baza pe AS și JV, având în vedere refuzul național-conservatorilor de a participa la o guvernare alături de social-democrați.

Social-democrații sunt, totuși, „deschiși să participe la negocierile pentru formarea unui guvern”, a declarat pentru EFE Agnese Lace, co-președintă a social-democraților letoni.

Pentru Kulbergs și partidul său, aceste rezultate reprezintă un succes major, întrucât formațiunea și-a îmbunătățit semnificativ performanța față de alegerile anterioare din 2022, când AS a obținut 11,14% din voturi.

O parte din acest succes i se datorează lui Kulbergs, perceput ca un lider dinamic care își comunică frecvent activitățile și opiniile pe rețelele de socializare și care a convocat reuniuni guvernamentale extraordinare pentru a aborda chestiuni urgente în afara programului obișnuit al cabinetului.