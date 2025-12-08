UE amână publicarea pachetului de măsuri asupra căruia sunt ațintiți ochii producătorilor de mașini

Uniunea Europeană a amânat cu o săptămână publicarea propunerilor privind sectorul auto, care ar putea relaxa interdicția din 2035 a mașinilor care emit dioxid de carbon, a confirmat luni Comisia Europeană, potrivit Reuters.

Anterior, un proiect de agendă al Comisiei, consultat de agenția de presă, arăta că blocul comunitar va amâna publicarea pachetului său privind industria auto, împreună cu planurile de extindere a primei taxe vamale din lume care vizează carbonul, pentru a include mașinile de spălat și alte produse manufacturate.

Ambele urmau să fie publicate miercuri, dar acum sunt programate pentru 16 decembrie.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat noua dată pentru propunerile privind sectorul auto, dar a refuzat să confirme calendarul pentru celelalte politici.

Negocierile continuă, în timp ce departamentele UE se luptă pentru un loc în agenda de lucru pentru a publica propunerile până la sfârșitul anului.

Producătorii auto cer flexibilitate, obiectivele climatice – în pericol

Politica privind emisiile mașinilor din 2035 este urmărită cu deosebită atenție de producătorii de automobile și de guverne, inclusiv Germania și Italia, care doresc ca UE să permită vânzarea în continuare a mașinilor cu motoare cu ardere internă și a mașinilor hibride plug-in care funcționează cu așa-numiții combustibili neutri din punct de vedere al emisiilor de CO2, cum ar fi cei produși din culturi sau deșeuri.

În forma sa actuală, măsura ar interzice efectiv vânzarea de mașini noi cu motoare cu ardere internă (cele pe benzină și motorină).

Producătorii auto europeni spun că au nevoie de flexibilitate în ceea ce privește politica privind autovehiculele din 2035 pentru a face față vânzărilor mai lente decât se așteptau de autovehicule electrice și concurenței acerbe din partea Chinei.

Însă relaxarea politicii ar putea împiedica atingerea obiectivelor climatice ale UE, deoarece ar însemna mai multe autovehicule care emit CO2 pe drumurile Europei până în 2050, când UE s-a angajat să atingă emisii nete zero în întreaga sa economie.

Unii oficiali ai UE au sugerat că propunerile privind autovehiculele ar putea fi amânate și mai mult, până în 2026.

Guido Guidesi, ministrul dezvoltării economice din regiunea Lombardia, dependentă de industria auto, afirmă că acest lucru ar crea pur și simplu mai multă incertitudine pentru producătorii de autovehicule.

„Amânările și întârzierile suplimentare sunt inacceptabile, deoarece nu mai avem timp – milioane de locuri de muncă și industrii întregi sunt în pericol”, a declarat el, într-un comunicat.

Pe lângă extinderea planificată a taxei de frontieră pentru carbon pentru a acoperi mai multe produse, Bruxellesul pregătește, de asemenea, propuneri pentru a împiedica companiile străine să eludeze măsura.

Conform unei propuneri care rămâne în vigoare începând cu luna ianuarie, taxa de frontieră pentru carbon a UE va impune taxe pe emisiile de CO2 ale mărfurilor importate, inclusiv oțel, aluminiu și ciment.

Proiectul de agendă al Comisiei prevede că UE va amâna până la 28 ianuarie o politică denumită „Accelerator industrial”, care stabilește cerințe pentru a acorda prioritate produselor fabricate la nivel local.

Propunerea este o încercare de a stimula industriile europene în fața importurilor mai ieftine din China, dar a divizat țările UE.

Guvernele, inclusiv cel al Franței, susțin această idee, dar altele, printre care Suedia și Republica Cehă, avertizează că cerințele de „cumpărare locală” riscă să descurajeze investițiile, să crească prețurile în licitațiile publice și să afecteze competitivitatea UE la nivel global.