Videanu primește ajutor de stat pentru construcția unei mari fabrici

Investiția pregătită de Adriean Videanu (61 de ani), fost primar general al Bucureștiului și ministru al Economiei, și soția sa, Miorița Videanu (60 de ani), pe platforma Marmosim din Simeria, aflată în proprietatea familiei, va fi sprijinită de Guvern prin ajutor de stat.

Suma acordată va fi de 26,4 milioane lei. Valoarea proiectului este de circa 40 milioane euro, urmând să genereze 72 locuri noi de muncă.

