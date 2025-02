VIDEO Accident grav în Mexic. Peste 30 de pasageri ai unui autobuz și-au pierdut viața

Peste 30 de persoane au murit într-un accident rutier în care a fost implicat un autobuz în sudul Mexicului, informează presa locală, citată de Reuters.

Autobuzul circula între Cancun și Tabasco. „Suntem în legătură cu autoritățile statale și federale pentru a le ajuta cu orice solicită”, a declarat Ovidio Peralta, primarul din Comacalco, un oraș din Tabasco.

Un număr de 44 de pasageri se afla în autobuz, potrivit unei liste publicate de către compania de transport, Tours Acosta.

