VIDEO Tânără atacată și amenințată cu moartea de concubin, într-un parc din București. Un grup de femei a salvat-o: „Era foarte multă lume, doar se uitau”

O femeie a fost agresată sâmbătă după-amiază de concubin, într-un parc din București, a transmis Poliția Capitalei. Incidentul a avut loc în fața mai multor persoane, însă nimeni nu a intervenit, cu excepția unui grup de femei care au protejat victima până la sosirea poliției, relatează Digi24. Ulterior, un polițist aflat în timpul liber a reușit să-l îndepărteze pe bărbat până la sosirea unui echipaj.

„Mă aflam în parc cu câteva prietene de-ale mele, inițiasem un picnic. La scurt timp se auzeau țipete în parc și am văzut că un bărbat fugărește o femeie și acea femeie țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute. Erau foarte multe persoane în parc. Se dusese și de unde se închiriază hidrobicicletele și cei de acolo au gonit-o. A venit la noi disperată și ne-a rugat să sunăm la poliție. Între timp, prietena mea a sunat la poliție, i-am spus să aștepte cu noi pe pătură până vine poliția”, a povestit, pentru Digi24, una dintre femeile care au ajutat victima.

„Stăteau și se uitau”

Martora a relatat că agresorul a refuzat să plece de lângă victimă și a început să o amenințe: „O implora să îl ierte, că nu o să o mai agreseze. După a văzut că aceasta nu vrea să accepte scuzele lui și s-a enervat. Atunci am filmat, când a început să o amenințe cu moartea. (…) Tremura săraca fată și mă făcea și pe mine să tremur”, a spus ea.

Ea a relatat și că, deși în parc erau mulți bărbați, niciunul nu a reacționat. „Nu aveau nicio treabă, doar stăteau și se uitau. Le-am cerut ajutorul, se vede și în filmare, dar singurul care a venit a fost un polițist civil”, a spus femeia.

Atenție urmează imagini care vă pot afecta emoțional:

Comunicatul Poliției Capitalei

Poliția Capitalei a confirmat incidentul și a precizat că un polițist aflat în timpul liber a intervenit pentru a îndepărta agresorul și pentru a proteja victima până la sosirea unui echipaj de poliție.

„La data de 6 septembrie 2025, în jurul orei 15:30, Secția 25 Poliție a fost sesizată prin apel 112 cu privire la un incident de violență domestică produs în Parcul Drumul Taberei, unde o femeie era agresată fizic de către concubinul acesteia. Până la sosirea echipajului de poliție, în zonă a intervenit prompt un polițist, din cadrul Secției 25, aflat în timpul liber, care a acționat cu profesionalism, reușind să îndepărteze agresorul și să asigure protecția victimei”, au transmis polițiștii.

Cele două persoane au fost conduse ulterior la poliție, unde, în urma aplicării formularului de evaluare a riscului, a reieșit că victima se afla în risc iminent, însă aceasta a refuzat emiterea unui ordin de protecție și nu a dorit să depună plângere penală.

Agresorul, un bărbat în vârstă de 31 de ani, a fost sancționat cu amendă în valoare de 700 de lei.

„Poliția Capitalei face un apel ferm către toate persoanele aflate în situații de abuz sau violență domestică să nu ezite să solicite sprijinul autorităților și să accepte emiterea ordinului de protecție și monitorizarea electronică a agresorului, instrumente legale create special pentru protejarea vieții și siguranței victimelor. Ordinul de protecție poate interzice agresorului apropierea de victimă, contactarea acesteia sau apropierea de locuința comună, contribuind astfel la prevenirea unor situații tragice”, au mai transmis autoritățile.